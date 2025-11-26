Скандальные уличные туалеты в Алматы: подрядчика обязали вернуть в бюджет почти 143 млн тенге

В Алматы история с большими и зачастую неработающими уличными туалетами дошла до суда, где победили городские власти, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году КГУ "Управление туризма города Алматы" и ТОО "Soft Engineering" заключили договор о государственных закупках "по изготовлению и установке 20 туалетных модулей согласно городскому дизайн коду". Общая сумма договора составляла 159 599 080,16 тенге. Работы ТОО сделало, заказчик их принял.

Но длительное время эти общественные санузлы не удавалось ввести в эксплуатацию из-за подключения к инженерным сетям. Летом 2022 года в акимате Алматы сообщали, что эти 20 туалетов для обслуживания передадут в доверительное управление. В августе того же года стало известно, что это произошло, но на тот момент ситуация лучше не стала. А 17 апреля 2023 года 20 санитарно-гигиенических узлов (СГУ) передали на баланс аппаратов акимов районов города.

"Между тем указанные СГУ вызвали негативные публикации, из которых следует, что их состояние оценивается как неудовлетворительное, большинство из них не функционирует. В течение ряда лет СГУ не используются по назначению. Аудиторским отчетом №3 РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматы" от 4 мая 2024 года установлено несоответствие поставленных санитарно-гигиенических модулей требованиям технической спецификации", – указано в постановлении судебной коллегии по гражданским делам Алматинского горсуда.

Специалисты Института судебных экспертиз Алматы проверили один из СГУ и установили, что он не соответствует требованиям технической спецификации по используемым материалам кровли, полов, стен, системе автоматизированных дверей, системе оплаты услуг СГУ. Наполнение туалетных кабинок и технического помещения не соответствовало требованиям техспецификации.

Департамент внутреннего государственного аудита в июле 2024 года предписал Управлению туризма устранить выявленные аудиторским отчетом нарушения на общую сумму 158 822 000 тенге, из которых процедурные нарушения – 15 959 900 тенге. А дополнительным предписанием от 17 сентября 2024 года указано на необходимость возместить в доход бюджета 142 862 080 тенге.

Управление туризма пошло в суд с иском к ТОО "Soft Engineering", указав на ненадлежащее выполнение работ, требуя взыскать с ответчика 142 862 080 тенге. Но решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 18 декабря 2024 года в иске КГУ "Управление туризма города Алматы" было отказано.

Управление подало апелляционную жалобу. Судебная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу о том, что подрядчик, не исполнив условия договора, сорвал значимый проект, что вызывало жалобы жителей.

"Не исполнено требование, предъявленное к установлению необходимых элементов инфраструктуры. Факт ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного договора о государственных закупках нашел свое подтверждение. Между тем выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции установлены неправильно, доводы иска обоснованы", – говорится в постановлении суда.

Судебная коллегия постановила решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 18 декабря 2024 года отменить, иск Управления туризма Алматы удовлетворить и взыскать с ТОО "Soft Engineering" в его пользу 142 862 080 тенге.

Постановление вступило в силу.

В 2023 года исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов рассказывал, что, по данным товароведческого исследования Института судебных экспертиз по Алматы, рыночная стоимость подобных туалетов составляет 4 785 000 тг. Тогда как за них заплатили по 7 979 954 тг за штуку.