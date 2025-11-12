Кто едет жить в Казахстан: названы страны, граждане которых чаще всего переезжают на ПМЖ

В Бюро национальной статистики (БНС) сегодня, 12 ноября 2025 года, предоставили обновленные данные о миграции населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, за 9 месяцев в Казахстан на постоянное место жительства (ПМЖ) прибыли 16,1 тыс. человек. Число прибывших продолжает превышать число выбывших. С января по сентябрь из страны выехало 5,9 тыс. человек – это на 41,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции остается положительным и составляет 10,2 тыс. человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 82,7%, доля выбывших в эти страны – 73,2%. Среди прибывших из других стран наибольшее количество составили граждане Китая, Монголии и Турции". Бюро национальной статистики

Отмечается, что из числа прибывших в Казахстан большинство переехали:

в Алматинскую область – 4,4 тыс. человек,

в Алматы – 2,6 тыс. человек,

в Мангистаускую область – 2,3 тыс. человек,

в Астану – 1 тыс. человек.

"Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилась на 22,8%". Бюро национальной статистики

По межрегиональным перемещениям, согласно статистике, положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:

в Астане (67,2 тыс. человека),

в Алматы (27,8 тыс. человек),

в Шымкенте (13 тыс. человек),

в Алматинской области (8 тыс. человек).

