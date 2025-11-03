#Народный юрист
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Общество

Названа точная численность казахстанцев

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
Новые данные о численности населения Казахстана предоставили сегодня, 3 ноября 2025 года, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, на 1 октября 2025 года численность населения Казахстана составила 20 445 231 человек.

Общий прирост населения с начала текущего года составил 161 832 человека, в том числе:

  • за счет естественного прироста – на 151 632 человека,
  • за счет миграции – на 10 200 человек.

По данным бюро, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:

  • Алматы – 2 337 023 человека.
  • Туркестанская область – 2 148 207 человек.
  • Астана – 1 612 512 человек.
  • Алматинская область – 1 586 875 человек.
  • Шымкент – 1 286 087 человек.
  • Жамбылская область – 1 216 849 человек.
  • Карагандинская область – 1 131 818 человек.

20 октября 2025 года в Бюро нацстатистики назвали регионы, в которых живут люди с необычным именем Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
