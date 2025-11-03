Названа точная численность казахстанцев

Новые данные о численности населения Казахстана предоставили сегодня, 3 ноября 2025 года, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, на 1 октября 2025 года численность населения Казахстана составила 20 445 231 человек.

Общий прирост населения с начала текущего года составил 161 832 человека, в том числе:

за счет естественного прироста – на 151 632 человека,

за счет миграции – на 10 200 человек.

По данным бюро, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:

Алматы – 2 337 023 человека.

Туркестанская область – 2 148 207 человек.

Астана – 1 612 512 человек.

Алматинская область – 1 586 875 человек.

Шымкент – 1 286 087 человек.

Жамбылская область – 1 216 849 человек.

Карагандинская область – 1 131 818 человек.

