Названа точная численность казахстанцев
Новые данные о численности населения Казахстана предоставили сегодня, 3 ноября 2025 года, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, на 1 октября 2025 года численность населения Казахстана составила 20 445 231 человек.
Общий прирост населения с начала текущего года составил 161 832 человека, в том числе:
- за счет естественного прироста – на 151 632 человека,
- за счет миграции – на 10 200 человек.
По данным бюро, в семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек:
- Алматы – 2 337 023 человека.
- Туркестанская область – 2 148 207 человек.
- Астана – 1 612 512 человек.
- Алматинская область – 1 586 875 человек.
- Шымкент – 1 286 087 человек.
- Жамбылская область – 1 216 849 человек.
- Карагандинская область – 1 131 818 человек.
20 октября 2025 года в Бюро нацстатистики назвали регионы, в которых живут люди с необычным именем Казахстан.
