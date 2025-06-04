#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Общество

Из каких стран больше всего переезжают в Казахстан

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:38 Фото: freepik
В Бюро национальной статистики 4 июня 2025 года рассказали о внешней миграции населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, число прибывших в нашу страну в І квартале 2025 года составило 4923 человека, число выбывших – 1122 человека, сальдо миграции положительное – 3801 человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, доля выбывших в эти страны – 68%", – рассказали в бюро.

Среди 4137 человек, переехавших с видом на жительство (ВНЖ) из стран СНГ, наибольшее число прибыли из Узбекистана – 2614 человек, России – 982 человека. Из других стран за три месяца прибыли 783 человека. Большинство из них – из Китая (427 человек), Монголии (129 человек) и Турции (57 человек).

Прибывшие наиболее часто для проживания выбирали Алматинскую (1649 человек) и Мангистаускую области (764 человека), а также город Алматы (687 человек).

Отметим, что основная доля прибывших (61,7%) – в возрасте от 20 до 44 лет.

В 2024 году в Казахстан прибыли 29 282 человека, а выехали 12 732, сальдо миграции тоже получилось положительное – 16 550 человек. Прирост прибывших составил 15,3% по сравнению с 2023 годом, в то время как количество выбывших уменьшилось на 20,9%. Откуда в нашу страну в 2024 году приезжали и где селились, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
ДУМК предупреждает казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт
Общество
12:26, Сегодня
ДУМК предупреждает казахстанцев о рисках перед праздником Курбан айт
Почему ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 6 июня
Общество
12:09, Сегодня
Почему ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 6 июня
Dreame Technology: пресс-тур на "умную" фабрику и взгляд в будущее инноваций
Общество
10:33, Сегодня
Dreame Technology: пресс-тур на "умную" фабрику и взгляд в будущее инноваций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: