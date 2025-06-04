Из каких стран больше всего переезжают в Казахстан

В Бюро национальной статистики 4 июня 2025 года рассказали о внешней миграции населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, число прибывших в нашу страну в І квартале 2025 года составило 4923 человека, число выбывших – 1122 человека, сальдо миграции положительное – 3801 человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, доля выбывших в эти страны – 68%", – рассказали в бюро.

Среди 4137 человек, переехавших с видом на жительство (ВНЖ) из стран СНГ, наибольшее число прибыли из Узбекистана – 2614 человек, России – 982 человека. Из других стран за три месяца прибыли 783 человека. Большинство из них – из Китая (427 человек), Монголии (129 человек) и Турции (57 человек).

Прибывшие наиболее часто для проживания выбирали Алматинскую (1649 человек) и Мангистаускую области (764 человека), а также город Алматы (687 человек).

Отметим, что основная доля прибывших (61,7%) – в возрасте от 20 до 44 лет.

В 2024 году в Казахстан прибыли 29 282 человека, а выехали 12 732, сальдо миграции тоже получилось положительное – 16 550 человек. Прирост прибывших составил 15,3% по сравнению с 2023 годом, в то время как количество выбывших уменьшилось на 20,9%. Откуда в нашу страну в 2024 году приезжали и где селились, читайте здесь.