События

Когда сдадут проблемный спорткомплекс "Казахстан" в Астане

Астана, спорт, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 18:09 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заместитель руководителя столичного управления физической культуры и спорта Бекзат Тамшыбай на заседании в маслихате 19 ноября 2025 года озвучил сроки сдачи в эксплуатацию спорткомплекса "Казахстан" и стадиона им. К. Мунайтпасова, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекзат Тамшыбай отметил, что стадион им. К. Мунайтпасова рассчитан на 3600 мест и его реконструкция еще продолжается.

"На сегодня 80% работ проведены. Самая сложная часть была металлическая арка. Сейчас накрывают крышу. По плану – до конца декабря провести 95-96% строительных работ. В конце декабря планируется провести техническое открытие объекта. Ввод в эксплуатацию – первый квартал 2026 года. Деньги на эти работы выделены", – сказал он.

По его данным, по спорткомплексу "Казахстан" завершены работы по забивке свай.

"Начали заливать фундамент. Средства по объекту в полном объеме имеются. Строительные работы идут по плану. Сдача в эксплуатацию – конец 2026 года – первый квартал 2027 года", – резюмировал он.

В июне 2025 года в Астане начали сносить СК "Казахстан" на правом берегу. Тогда как ранее аким города говорил о планах по его реконструкции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
