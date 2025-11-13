Акмолинская область строит новую медсистему

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов 13 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что в регионе идет масштабная модернизация здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона озвучил, что в Акмолинской области здравоохранение переходит на новый уровень – не точечными улучшениями, а целой сетью проектов, которые меняют доступ к медицинской помощи в каждом районе региона.

"38 новых объектов – амбулаторий и фельдшерских пунктов – построены в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Еще пять медучреждений реализовали вне нацпроекта. Для десятков небольших сел это стало не просто обновлением инфраструктуры, а появлением самого факта постоянной медицинской помощи. Теперь более 130 тысяч акмолинцев могут обращаться к врачам по месту жительства, без поездок в райцентры. Главный проект, который должен изменить сам медицинский ландшафт региона, – это строительство многопрофильной больницы в Кокшетау. Объект мощностью 630 коек станет первой клиникой международного уровня на севере страны. Строительство рассчитано на 2025-2027 годы", – дополнил Марат Ахметжанов.

Здесь будут работать более двух тысяч специалистов, а часть врачей уже проходит обучение за рубежом: в конце года партнер проекта Renal Kokshetau направит 50 акмолинских врачей на стажировку в Турцию.

"Больница станет уникальной клиникой международного уровня, не имеющей аналогов в Казахстане, где будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь жителям северных областей страны", – рассказал аким области

По его мнению, больница станет центром оказания высокоспециализированной помощи для жителей не только Акмолинской области, но и соседних регионов.

"Параллельно завершается строительство многопрофильной больницы с поликлиникой в пристоличном Косшы. Она рассчитана на 350 коек и 1000 посещений в день, будет обслуживать горожан и семь близлежащих районов, обеспечивая работой около 1700 человек. Уже в январе следующего года она начнет принимать первых пациентов. До конца года планируется завершить внутренние отделочные работы и установить современное медицинское оборудование и мебель. Открытие основного корпуса больницы на 350 коек запланировано на первое полугодие 2026 года", – доложил Марат Ахметжанов.

Он также отметил, что уже в этом году в Степняке завершено строительство медкомплекса, который объединяет поликлинику на 200 посещений в смену и больницу на 45 коек.

