Сколько арендного и кредитного жилья строят в Акмолинской области

На брифинге в СЦК 6 декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил, что в 2023 году в регионе новоселами стали более пяти тысяч семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, жилищное строительство в области ведут достаточно активно.



"Ввели в эксплуатацию 546 тыс. м² жилья, или 101,1% к уровню 2022 года. Это позволило обеспечить жильем более пяти тысяч семей акмолинцев. В том числе ввели три социальных жилых дома для 130 семей – 40-квартирный арендный дом в Кокшетау, 45-квартирный арендный дом в Щучинске и 45-квартирный кредитный дом в Степногорске. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть домов для 290 семей – три арендных и три кредитных". Марат Ахметжанов

В целом по области за счет бюджетных средств ведут строительство 52 многоквартирных жилых домов общей площадью 193 тыс. м², или 2 655 квартир, предназначенных для социальных нужд: 13 арендных, 37 кредитных для вкладчиков "Отбасы банка" и два дома по линии ЧС для переселения жителей города Атбасар из паводкоопасных зон.

Кроме того, глава региона добавил, что идет большая работа по улучшению дорожной сети.

"В этом году запланирован ремонт порядка 1000 км дорог местного значения. За два последних года построено и отремонтировано более 2 тыс. км местных дорог, из них 900 км – в сельской местности". Марат Ахметжанов

Чтобы обеспечить к 2025 году стопроцентный доступ к качественному водоснабжению, в регионе планируют строительство централизованного водоснабжения в 65-ти селах. Разработали ПСД для 38 сел, еще для 27 сел ПСД на стадии разработки, в 105-ти селах уже установили комплексные блок-модули очистки воды или пробурили скважины с установкой фильтров.

"Особое внимание глава государства уделяет социальной сфере. В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" предусмотрено строительство амбулаторно-поликлинических организаций в 38 сельских населенных пунктах. Кроме того, планируется модернизация Степногорской и Атбасарской многопрофильных городских больниц". Марат Ахметжанов

Благодаря вводу новых образовательных объектов в области решили вопрос трехсменного обучения. В 2023 году ввели в эксплуатацию пять школ и пристройку к СШ №4 в Акколе. Продолжается строительство шести школ на 2,5 тыс. ученических мест, из них до конца года введут три школы и одну пристройку к специальной школе-интернат №4 в Кокшетау.

Кроме того, в рамках Национального проекта "Комфортная школа" до 2025 года планируют построить 18 школ на 22,6 тыс. ученических мест.

Ранее аким области заявил, что трехсменное обучение ушло в прошлое. Он также рассказал о дальнейшем развитии туристической отрасли региона и о том, какие меры принимают для улучшения сервиса.