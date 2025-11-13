#АЭС в Казахстане
Туризм

Акмолинская область выходит в лидеры туристического развития

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:40 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов 13 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, как в регионе модернизируют курортную инфраструктуру, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в области уже функционирует внушительная сеть из почти 700 предприятий сферы туризма, включающая гостиницы, санатории, объекты придорожного сервиса и туроператоров.

"Такая развитая инфраструктура создает благоприятные условия для приема и обслуживания растущего потока гостей. По прогнозам, к концу года область посетят более 1,5 млн человек, что является значительным показателем для страны. Особое место в туристической карте области занимает Щучинско-Боровская курортная зона. Признанная одним из трех ключевых центров развития туризма в Казахстане, она стала объектом пристального внимания и масштабных инвестиций. В марте этого года был утвержден Комплексный план развития курортной зоны до 2029 года, предусматривающий реализацию 118 мероприятий", – озвучил Марат Ахметжанов.

Он отметил, что основной акцент делается на модернизацию туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры, что призвано вывести отдых на новый уровень.

"Мы понимаем, что для привлечения и удержания туристов необходимо создавать комфортные и современные условия. Поэтому мы активно работаем над улучшением дорожной сети, развитием инженерных коммуникаций и обеспечением доступа к высокоскоростному интернету. На эти цели уже выделены значительные средства из республиканского и областного бюджетов, а также частные инвестиции. Это яркий пример успешного государственно-частного партнерства, когда бизнес видит потенциал и готов вкладывать в развитие региона", – отметил аким области.

Также он рассказал, что полным ходом идет реконструкция значимых дорог и инженерных сетей в районе Щучинска, Борового, Чебачья и Катарколя.

"Строятся и ремонтируются дороги в пос. Бурабай, а также проводится капитальный ремонт трассы Щучье – Степняк – Уалиханов. Завершение этих масштабных работ запланировано на следующий год, что значительно улучшит комфорт передвижения по курортной зоне. Но развитие инфраструктуры – это лишь часть большой картины. Активно создаются и новые туристические объекты, призванные сделать отдых более разнообразным и интересным. В этом году на живописных просторах курорта появились семь новых смотровых площадок, откуда открываются захватывающие виды", – рассказал Марат Ахметжанов.

Глава региона дополнил, что для любителей активного отдыха проложена современная велодорожка, а уникальная экотропа Болектау с игровыми элементами превращает прогулку в увлекательный квест с использованием QR-кодов и Telegram-бота.

"Мы стремимся предложить нашим гостям нечто большее, чем просто отдых у озера. Мы создаем новые форматы досуга, которые будут интересны как семьям с детьми, так и любителям приключений. Например, активно развиваем новые локации, такие как Акбура и Катарколь, ориентированные на семейный и социальный туризм. В Акбуре уже подведены все необходимые коммуникации, начато строительство новой дороги, и мы активно привлекаем инвесторов для создания современных отелей и развлекательных комплексов. Катарколь же станет настоящим центром для семейного отдыха, где особое внимание уделено развитию инженерной инфраструктуры", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

С его слов, инновации коснулись и транспортной инфраструктуры региона.

"Впервые в этом году были запущены вертолетные экскурсии, предоставляя уникальную возможность увидеть красоты региона с высоты птичьего полета. Уже сейчас прорабатывается более амбициозный проект – открытие малого аэродрома для прямого авиасообщения с Астаной. Это позволит значительно сократить время в пути и откроет новые горизонты для развития туризма, делая Акмолинскую область еще более привлекательной для гостей из столицы и других регионов", – дополнил Марат Ахметжанов.

11 ноября 2025 года стало известно, что на Алаколе начнут масштабное обновление инфраструктуры.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
