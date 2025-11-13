Могут ли вузы перейти на дистанционку при увеличении количества заболевших студентов

В Министерстве здравоохранения 13 ноября 2025 года ответили на запрос касательно критериев для перевода студентов вузов на дистанционный формат обучения, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы обратились в ведомство с вопросом, при каком количестве заболевших студентов вузы переводятся на дистанционный режим обучения. "В действующем постановлении ГГСВ от 22.08.2025 года установлены критерии перевода на дистанционное обучение только для общеобразовательных организаций (школ). Критерии для перевода на дистанционный формат обучения в вузах и колледжах не установлены", – сообщили в пресс-службе Минздрава. Сегодня врачи объяснили наплыв больных гриппом и ОРВИ в стационарах столицы.

