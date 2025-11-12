#АЭС в Казахстане
Общество

Очереди в инфекционных стационарах объяснили в Минздраве

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:31 Фото: Zakon.kz
Врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части многопрофильной детской больницы Астаны Роза Отегенова на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года рассказала, почему в стационарах наблюдается наплыв больных с ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Zakon.kz.

Роза Отегенова сообщила, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на прошлогоднем уровне.

"Число детей, которые каждый день обращаются в инфекционные стационары, начало расти с октября. Это каждый год наблюдаемая ситуация. В 70% обращаются дети до 5 лет. Родители обращаются вечером, после работы и в выходные дни. Самообращением, без направлений из поликлиник и участкового врача", – сказала она.

Врач напомнила, что сейчас во всех поликлиниках работают фильтр-кабинеты и мобильные бригады.

"Родители, зная про это, не идут в поликлиники, а самообращением приходят в нашу больницу. И так как многие обращаются вечером самостоятельно, наблюдаются очереди в приемных покоях. Родителей прошу при первых симптомах заболевания – повышении температуры тела у ребенка, слабости – вызывать своего участкового врача. И если они дадут направление на госпитализацию, только тогда обращаться в стационары", – призвала эксперт.

11 ноября 2025 заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова опровергла слухи о циркуляции в Казахстане нового вируса гриппа.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Почему пациенты с гриппом и ОРВИ лежат в коридорах больниц, объяснили в Минздраве
17:23, Сегодня
17:23, Сегодня
Почему пациенты с гриппом и ОРВИ лежат в коридорах больниц, объяснили в Минздраве
Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана
17:10, 24 июня 2025
17:10, 24 июня 2025
Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана
Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори
16:42, 25 сентября 2025
16:42, 25 сентября 2025
Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори
