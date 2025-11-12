Очереди в инфекционных стационарах объяснили в Минздраве

Фото: Zakon.kz

Врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части многопрофильной детской больницы Астаны Роза Отегенова на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года рассказала, почему в стационарах наблюдается наплыв больных с ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Zakon.kz.

Роза Отегенова сообщила, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на прошлогоднем уровне. "Число детей, которые каждый день обращаются в инфекционные стационары, начало расти с октября. Это каждый год наблюдаемая ситуация. В 70% обращаются дети до 5 лет. Родители обращаются вечером, после работы и в выходные дни. Самообращением, без направлений из поликлиник и участкового врача", – сказала она. Врач напомнила, что сейчас во всех поликлиниках работают фильтр-кабинеты и мобильные бригады. "Родители, зная про это, не идут в поликлиники, а самообращением приходят в нашу больницу. И так как многие обращаются вечером самостоятельно, наблюдаются очереди в приемных покоях. Родителей прошу при первых симптомах заболевания – повышении температуры тела у ребенка, слабости – вызывать своего участкового врача. И если они дадут направление на госпитализацию, только тогда обращаться в стационары", – призвала эксперт. 11 ноября 2025 заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова опровергла слухи о циркуляции в Казахстане нового вируса гриппа.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: