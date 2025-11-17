В Миннауки ответили на вопрос о переводе студентов на дистанционку: Ситуация под контролем

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 17 ноября 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал возможность перевода студентов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что внимательно отслеживают эпидемиологическую ситуацию. "Пока в высших учебных заведениях эпидемиологическая обстановка стабильная, мы находимся в постоянном контакте с Минздравом. Вводить дистанционное обучение пока не планируем – ситуация под контролем", – озвучил Саясат Нурбек. 13 ноября 2025 года в Министерстве здравоохранения озвучили критерии для перевода студентов вузов на дистанционный формат обучения. Ранее врачи объяснили наплыв больных гриппом и ОРВИ в стационарах столицы.

