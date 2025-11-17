#АЭС в Казахстане
Общество

В Миннауки ответили на вопрос о переводе студентов на дистанционку: Ситуация под контролем

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:33 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 17 ноября 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал возможность перевода студентов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что внимательно отслеживают эпидемиологическую ситуацию.

"Пока в высших учебных заведениях эпидемиологическая обстановка стабильная, мы находимся в постоянном контакте с Минздравом. Вводить дистанционное обучение пока не планируем – ситуация под контролем", – озвучил Саясат Нурбек.

13 ноября 2025 года в Министерстве здравоохранения озвучили критерии для перевода студентов вузов на дистанционный формат обучения.

Ранее врачи объяснили наплыв больных гриппом и ОРВИ в стационарах столицы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
