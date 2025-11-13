#АЭС в Казахстане
Общество

Жестокая расправа в камышовой землянке: суд поставил точку в деле об убийстве рыбаков

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 14:28 Фото: Zakon.kz
Два года назад в Аральском море исчезли два рыбака из поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области. Их считали без вести пропавшими, но, как оказалось, они были жестоко убиты и сброшены в море. Убийц осудили только на днях, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла в октябре 2023 года. Шесть рыбаков вышли за уловом в море. Погода была хорошей, рыбы наловили много. Решили отдохнуть на берегу в камышовой землянке. Здесь они стали выпивать, и между ними произошел конфликт. Четверо рыбаков набросились на двоих и убили их.

"Били их по голове и телу, пинали. Чтобы скрыть преступление, перевязали ноги веревками, а на шеи привязали мешки с песком. Выбросили в море. Вернулись в поселок, и как ни в чем не бывало продолжали жить. Родные погибших в это время уже подали заявления в полицию о том, что их родственники ушли в море на промысел и не вернулись", – рассказал корреспонденту Zakоn.kz старший следователь по особо важным делам следственного отдела ОДП Нуржан Умирзак.

Поиски велись не один день, прочесывалось побережье, поселок, одновременно велась работа по вычислению подозрительных личностей. Так полицейские вышли на четверых жителей Саксаульска. Они показали, как убивали, куда сбросили тела. Погибших достали со дна моря.

Судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей. Вина подсудимых была доказана. Трое получили по 18 лет лишения свободы, один – 19 лет. Один из подсудимых ранее служил в полиции. Двое из них так и не признали вину.

Приговор не вступил в законную силу.

Елена Лебедева
