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Оазис на дне Арала и мировой климат: эксперты изучают экологическую ситуацию региона

Высохший Арал, иностранные послы, Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:50 Фото предоставлено акиматом Аральского района Кызылординской области
Послы 19 стран мира посетили три района Кызылординской области – Аральский, Казалинский, Кармакшинский. Они побывали на Кокаральской плотине в Аральском море, посетили единственный в Казахстане музей рыбаков в Аральске, а также цех по переработке рыбы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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С 1990-х годов, когда Аральское море стало стремительно высыхать, надвинулась еще одна катастрофа – социально-экономическая. Вода ушла, а с ней вместе постепенно пропала рыба. Рыбаки, оставшись без работы, переезжали в другие районы и продолжали рыбацкую стезю там. Были и те, кто никуда не уезжал, а искал пути, как выжить в родном краю. Они искали все пути, чтобы найти помощь, создавали неправительственные организации и общественные объединения, активно включались в проекты, которые развивали с помощью международных организаций, а также работали по проектам зарубежных фондов.

Как рассказал на встрече с акимом Кызылординской области чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, Казахстан и США уже более 30 лет работают вместе по многим направлениям. В том числе и по экологическим, ведь мировое сообщество уже в полной мере оценило негативное влияние обмеления Аральского моря на весь мир, а не только на Приаралье. За последние 20 лет на Малом Арале достигнут прогресс, и это внушает оптимизм. Вернуть Арал к его прежним границам уже невозможно, но нужно с каждым годом улучшать качество жизни проживающих.

Аральская экологическая катастрофа – это трагедия всего мира. И поэтому нужно объединить усилия всех стран, чтобы помочь справиться с этой проблемой. Делегации из разных стран, приехавшие на эту встречу, увидели, как живут люди в Приаралье, чем занимаются, как героически стараются спасти ту малую часть воды, которая еще есть. Они увидели Арал, узнали, что делается для его спасения, какая проводится работа.

В первую очередь проводятся масштабные экоакции. Их организаторы – это Министерство экологии и природных ресурсов РК и Международный фонд спасения Арала (МФСА), Всемирный банк, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Агентство США по международному развитию (USAID), Лесная служба Кореи и другие организации.

Высохший Арал, иностранные послы, Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:50

Фото предоставлено акиматом Аральского района Кызылординской области

Оазис на дне моря

Один из крупных проектов в Приаралье – программа "Оазис" Агентства по международному развитию USAID, которая реализуется совместно с Казахстаном. "Оазис" — это участок на дне Арала, который превращают в настоящий оазис уже с 2021 года. Здесь на 500 га посадили саксаул, пробурили скважину на глубину 50 метров. Основная цель этого проекта заключается в том, чтобы улучшать состояние почвы и растительности на дне моря. Здесь уже растет более 200 тыс. саженцев саксаула. Половину посадили при помощи гидрогеля. Сейчас здесь строят еще лесной питомник на 33 га. В 2024 году лесопосадочные работы здесь пройдут на площади 275 тыс. га.

"Программа помогает решить водные проблемы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В ней участвуют страны и их министерства. Кроме этого, фонд помогает жителям Приаралья создавать новые рабочие места, открывая какие-либо производства", – говорит Дэниел Розенблюм.

Хороший пример такого сотрудничества – работа общественного фонда "Арал теңізі".

"Мы получили два гранта и стали заниматься очищением дна озер от пластика, рыболовецких сетей, прочего мусора и стали его перерабатывать. У нас есть специальный агрегат для сбора мусора. Мы делаем из него брикеты. Благодаря грантам мы создали рабочие места. Сегодня приехали высокие гости, и мы показали им свои проекты", — говорит президент ОО "Арал теңізі" Айнакуль Баймаханова.

Как отмечалось на встрече, пыль и ядовитая соль, которые поднимаются со дна моря, влияют на изменение климата. Это уже глобальная проблема всего мира, а не только Приаралья. И решать ее нужно сообща. Для сдерживания песка и соли до конца 2024 года буде высажено 276 гектаров. Всего по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева до конца 2025 года на дне Аральского моря будет посажено более 1 млн га саксаула.

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