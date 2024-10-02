В Костанае несколько дней ищут без вести пропавшего рыбака
По информации kstnews.kz, поиски ведут волонтеры, полицейские, спасатели, родственники без вести пропавшего и просто неравнодушные жители города. В операции задействованы водолазы, плавательные и беспилотные летальные аппараты.
Осуществляется проческа берега реки Тобол между Верхнетобольским и Кызыл-Жарским водохранилищами.
Полицейские установили машину рыбака, в которой находились личные вещи, рыболовные снасти и сотовый телефон у реки в 5 км от Кызылжарского водохранилища в районе Б. Майлина.
Позднее спасатели нашли в реке удочку и сачок.
57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку 28 сентября на своем автомобиле и перестал выходить на связь с родственниками. Его супруга обратилась за помощью в полицию 30 сентября.
Ранее Комиссия по делам несовершеннолетних посетила специализированную мужскую
школу-лицей-интернат им. Ш. Уалиханова для одаренных детей "Жас Ұлан" в
Абайской области. Основной темой проведенного там заседания стала
профилактика буллинга в учебном заведении.
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