Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

​В Костанае несколько дней ищут без вести пропавшего рыбака

​В Костанае второй день ищут без вести пропавшего рыбака , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 08:33 Фото: pixabay
​В Костанае несколько дней ищут без вести пропавшего рыбака в районе Б. Майлина. По факту исчезновения лица полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, поиски ведут волонтеры, полицейские, спасатели, родственники без вести пропавшего и просто неравнодушные жители города. В операции задействованы водолазы, плавательные и беспилотные летальные аппараты.

Осуществляется проческа берега реки Тобол между Верхнетобольским и Кызыл-Жарским водохранилищами.

Полицейские установили машину рыбака, в которой находились личные вещи, рыболовные снасти и сотовый телефон у реки в 5 км от Кызылжарского водохранилища в районе Б. Майлина.

Позднее спасатели нашли в реке удочку и сачок.

57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку 28 сентября на своем автомобиле и перестал выходить на связь с родственниками. Его супруга обратилась за помощью в полицию 30 сентября.

Ранее Комиссия по делам несовершеннолетних посетила специализированную мужскую школу-лицей-интернат им. Ш. Уалиханова для одаренных детей "Жас Ұлан" в Абайской области. Основной темой проведенного там заседания стала профилактика буллинга в учебном заведении.

Читайте также

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Какие дороги закрыты в Алматы 2 октября
Аксинья Титова
Костанай Тобол 2024 год Рыболовство Поисковые отряды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: