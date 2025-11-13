#АЭС в Казахстане
Общество

Когда начнут строить дорогу от БАКАД к аэропорту Алматы и сколько будет стоить проезд

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 13:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы сегодня, 13 ноября 2025 года, раскрыли некоторые подробности по строительству трассы, которая соединит Большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) и аэропорт южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ориентировочная протяженность дороги составляет 7,2 км, а фактическая протяженность будет известна после окончательного утверждения трассировки.

"Проект включает реконструкцию улиц Ахметова и Закарпатской и строительство новой дороги до БАКАД.​ Фактическая стоимость проекта будет установлена по результатам разработки проектно-сметной документации. Строительство планируется за счет бюджетных средств. Проезд по данной дороге будет бесплатным. При получении положительного заключения государственной экспертизы строительно-монтажные работы будут начаты в 2026 году".Управление развития дорожной инфраструктуры Алматы

О том, что вокруг территории Международного аэропорта Алматы создадут кольцевую дорогу, соединяющую городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в воздушную гавань, стало известно 3 ноября 2025 года. В этот день премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития алматинского аэропорта.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
