Общество

Санврачи Акмолинской области добились снижения заболеваемости корью на 74%

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области корь отступает, и эта положительная динамика - результат ежедневной, часто незаметной для широкой публики работы санитарных врачей, эпидемиологов и сотрудников прививочных кабинетов.

За десять месяцев в регионе зарегистрировано 225 лабораторно подтвержденных случаев кори – на 649 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение заболеваемости составило впечатляющие 74,2 процента, и специалисты считают это примером того, как системная профилактика и грамотная работа в очагах могут переломить ситуацию в короткие сроки.

Медики отмечают, что основной риск по-прежнему связан с детьми: более 76 процентов заболевших – это пациенты до 14 лет, причем особенно уязвимыми остаются неорганизованные дети, на которых приходится 128 случаев. Но в этом году корь стала заметно "старше": инфекция затронула студентов, медицинских работников, преподавателей и людей трудоспособного возраста. Это потребовало усиления надзора и разъяснительной работы, ведь распространение инфекции среди взрослых повышает риск семейных вспышек и заражения целых коллективов.

Ключевой проблемой остаются непривитые дети – по данным санитарной службы, 92 процента заболевших детей не получили ни одной дозы вакцины. Причины разные: у одних не наступил возраст вакцинации, у других были медотводы, но почти половина – это именно отказы родителей.

"Когда приходишь в дом, видишь, что вакцинация – это не отчетность, а чья-то безопасность. Иногда нужно не просто объяснить, а развеять страхи и помочь семье принять решение", – рассказывают специалисты санэпидконтроля.

За десять месяцев специалисты провели масштабную иммунизационную работу: привито 17 949 детей — более 8200 малышей в возрасте одного года и почти 10 тысяч шестилеток. Параллельно шла наверстывающая кампания среди детей от 5 до 18 лет, в рамках которой дополнительно вакцинировано 910 школьников и подростков. Эти цифры – не просто статистика, а тысячи конкретных встреч, разговоров, выездов по селам и адресной работы с семьями. По словам районных эпидемиологов, именно такая "тихая" ежедневная работа и создает коллективный иммунитет, который защищает и детей, и взрослых.

Санитарные врачи признают: добиться снижения заболеваемости почти в четыре раза за год – это редкий и сильный результат.


"Мы видим, что своевременная вакцинация и работа в очагах позволяют быстро остановить цепочку заражения. Главное – сохранить этот темп и не допустить формирования новых карманов непривитого населения", – поделились в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Несмотря на успехи, расслабляться рано. Корь остается одной из самых заразных инфекций, и любое снижение охвата прививками может привести к новому росту. Но сегодня в регионе есть главное – отлаженная система, сильная санитарная служба и люди, которые каждый день делают то, что часто остается за кадром: предотвращают вспышки, убеждают, объясняют и защищают. Именно их работа позволила Акмолинской области выйти из напряженного периода и добиться уверенного снижения заболеваемости.

Айсулу Омарова
