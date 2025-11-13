Нетерпеливая казахстанка открыла аварийный выход самолета и осталась должна миллионы
Согласно материалам дела, после приземления воздушного судна, выполнявшего рейс Астана – Алматы, пассажирка У. во время ожидания трапа самовольно открыла аварийный выход. Это привело к срабатыванию надувного аварийного трапа, предназначенного исключительно для использования в экстренных ситуациях и только по команде экипажа.
В результате действия пассажирки авиакомпании был причинен материальный ущерб на сумму 22 995 936 тенге – именно столько составила стоимость замены поврежденного трапа.
После разъяснения судом прав сторон на примирительные процедуры участники спора достигли медиативного соглашения.
Согласно его условиям, ответчица обязалась возместить 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. В свою очередь Air Astana отказалась от остальной части иска.
Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.
