Нетерпеливая казахстанка открыла аварийный выход самолета и осталась должна миллионы

Кызылординский городской суд утвердил медиативное соглашение между авиакомпанией Air Astana и пассажиркой, самовольно открывшей аварийный выход самолета после посадки, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, после приземления воздушного судна, выполнявшего рейс Астана – Алматы, пассажирка У. во время ожидания трапа самовольно открыла аварийный выход. Это привело к срабатыванию надувного аварийного трапа, предназначенного исключительно для использования в экстренных ситуациях и только по команде экипажа.



В результате действия пассажирки авиакомпании был причинен материальный ущерб на сумму 22 995 936 тенге – именно столько составила стоимость замены поврежденного трапа.

После разъяснения судом прав сторон на примирительные процедуры участники спора достигли медиативного соглашения.

Согласно его условиям, ответчица обязалась возместить 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. В свою очередь Air Astana отказалась от остальной части иска.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.

