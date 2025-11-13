#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#Интересное
#Казахмыс
#Интересное
Общество

Нетерпеливая казахстанка открыла аварийный выход самолета и осталась должна миллионы

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 21:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Кызылординский городской суд утвердил медиативное соглашение между авиакомпанией Air Astana и пассажиркой, самовольно открывшей аварийный выход самолета после посадки, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, после приземления воздушного судна, выполнявшего рейс Астана – Алматы, пассажирка У. во время ожидания трапа самовольно открыла аварийный выход. Это привело к срабатыванию надувного аварийного трапа, предназначенного исключительно для использования в экстренных ситуациях и только по команде экипажа.

В результате действия пассажирки авиакомпании был причинен материальный ущерб на сумму 22 995 936 тенге – именно столько составила стоимость замены поврежденного трапа.

После разъяснения судом прав сторон на примирительные процедуры участники спора достигли медиативного соглашения.

Согласно его условиям, ответчица обязалась возместить 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. В свою очередь Air Astana отказалась от остальной части иска.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Житель Актау в аэропорту нарушил валютные правила и лишился денег.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
FlyArystan отсудила у нетерпеливого пассажира более 9 млн тенге
15:39, 12 сентября 2024
FlyArystan отсудила у нетерпеливого пассажира более 9 млн тенге
Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы
19:06, 23 декабря 2023
Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
09:38, 24 марта 2025
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
