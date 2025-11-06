Житель Актау в аэропорту нарушил валютные правила и лишился денег

Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау 6 ноября привлек к ответственности гражданина Казахстана, попытавшегося вывезти за пределы страны незадекларированные наличные средства, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, 15 сентября 2025 года в международном аэропорту Актау при прохождении таможенного контроля на рейс Актау – Кутаиси у гражданина О. было обнаружено 12,5 тыс. долларов США, из которых 2,5 тыс. превышали установленный порог, подлежащий обязательному письменному декларированию.



В судебном заседании правонарушитель заявил, что не был осведомлен о необходимости декларирования суммы, превышающей 10 тыс. долларов, и что сотрудники таможни его не предупреждали. Однако вина О. была подтверждена собранными доказательствами.

Суд признал гражданина О. виновным по части 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Недекларирование либо недостоверное декларирование денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС").

Постановлением суда О. назначен штраф в размере 338 025 тенге. Из общей суммы денежных средств 2,5 тыс. долларов конфисковано в доход государства, 10 тыс. долларов возвращены владельцу.

Решение суда вступило в законную силу.

