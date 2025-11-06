#Народный юрист
Общество

Житель Актау в аэропорту нарушил валютные правила и лишился денег

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 18:13 Фото: Zakon.kz
Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау 6 ноября привлек к ответственности гражданина Казахстана, попытавшегося вывезти за пределы страны незадекларированные наличные средства, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, 15 сентября 2025 года в международном аэропорту Актау при прохождении таможенного контроля на рейс Актау – Кутаиси у гражданина О. было обнаружено 12,5 тыс. долларов США, из которых 2,5 тыс. превышали установленный порог, подлежащий обязательному письменному декларированию.

В судебном заседании правонарушитель заявил, что не был осведомлен о необходимости декларирования суммы, превышающей 10 тыс. долларов, и что сотрудники таможни его не предупреждали. Однако вина О. была подтверждена собранными доказательствами.

Суд признал гражданина О. виновным по части 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Недекларирование либо недостоверное декларирование денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС").

Постановлением суда О. назначен штраф в размере 338 025 тенге. Из общей суммы денежных средств 2,5 тыс. долларов конфисковано в доход государства, 10 тыс. долларов возвращены владельцу.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Иностранца наказали в Астане за нарушение порядка на борту самолета.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Жамбылской области мать наказали за найденный у сына нож
18:49, Сегодня
В Жамбылской области мать наказали за найденный у сына нож
Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске
04:45, 17 декабря 2024
Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске
Граждане России бегут в Уральск: казахстанку наказали за фейк
18:08, 12 сентября 2024
Граждане России бегут в Уральск: казахстанку наказали за фейк
