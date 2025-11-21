Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества
Известно, что в ходе оперативных мероприятий задержан курьер, выполнявший задания международной преступной группы.
"Молодой человек прибыл в Казахстан для перевозки денежных средств, получаемых от жертв телефонных и онлайн-мошенничеств", – уточнили стражи порядка.
По указанию куратора из мессенджера курьер получил очередную "посылку" от пожилой женщины, которой мошенники представились сотрудниками госструктур.
Под ложным предлогом "защиты от преступников" ей сообщили о необходимости передать все сбережения "для сохранности".
"Потерпевшая передала мошенникам сумму в размере более 30 тысячи долларов и 20 миллионов тенге. Благодаря действиям сотрудников полиции дальнейшее перемещение денег было заблокировано. При попытке передачи средств следующему звену схемы был задержан еще один участник преступной группы. Все подозреваемые водворены в ИВС".Пресс-служба ДП Алматы
Изъятые денежные средства возвращены потерпевшей стороне. Полиция продолжает проверку на причастность задержанных к другим эпизодам аналогичных преступлений.
Заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшибаев подчеркивает, что мошенники целенаправленно выбирают уязвимых граждан и действуют психологически.
"Призываем жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги "на сохранность" и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество".Еркебулан Койшибаев
