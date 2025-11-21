Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества

В Алматы предотвращено крупное интернет-мошенничество. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что в ходе оперативных мероприятий задержан курьер, выполнявший задания международной преступной группы.

"Молодой человек прибыл в Казахстан для перевозки денежных средств, получаемых от жертв телефонных и онлайн-мошенничеств", – уточнили стражи порядка.

По указанию куратора из мессенджера курьер получил очередную "посылку" от пожилой женщины, которой мошенники представились сотрудниками госструктур.

Под ложным предлогом "защиты от преступников" ей сообщили о необходимости передать все сбережения "для сохранности".

"Потерпевшая передала мошенникам сумму в размере более 30 тысячи долларов и 20 миллионов тенге. Благодаря действиям сотрудников полиции дальнейшее перемещение денег было заблокировано. При попытке передачи средств следующему звену схемы был задержан еще один участник преступной группы. Все подозреваемые водворены в ИВС". Пресс-служба ДП Алматы

Изъятые денежные средства возвращены потерпевшей стороне. Полиция продолжает проверку на причастность задержанных к другим эпизодам аналогичных преступлений.

Заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшибаев подчеркивает, что мошенники целенаправленно выбирают уязвимых граждан и действуют психологически.

"Призываем жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги "на сохранность" и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество". Еркебулан Койшибаев

Ранее мы рассказывали про новую схему с письмами налоговой по Казахстану. Об этом можно прочитать по этой ссылке.