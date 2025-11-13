#АЭС в Казахстане
Происшествия

В центре Алматы мужчина с пистолетом гнался за девушкой

коллаж с мужчиной с пистолетом, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:31 Фото: Threads/aiwime
Жительница Алматы поделилась неприятной историей, произошедшей с ней сегодня, 13 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Threads девушка рассказала, что за ней увязался незнакомый мужчина, она забежала в ломбард, а он остался ждать на улице, достав предмет, похожий на пистолет.

"Мне срочно нужен перцовый баллон. Я шла по Тимирязева в аптеку, и этот чел просто начал докапываться и идти за мной. Благо я забежала в первый попавшийся бутик. Следом он достал какой-то пистолет и ждал меня. Меня трясло нереально. Дальше уже вызвали полицию, с ним провели просто беседу", – написала алматинка.

В комментариях она уточнила, что мужчина просто шел за ней, она ускорилась, и он тоже.

"Я бежать начала – и он тоже. Забежала в ломбард", – написала девушка.

В комментариях пользователи возмутились, почему полицейские просто провели беседу с мужчиной, а не задержали.

"Сказали – местный хулиган, пистолет не настоящий и отпустили", – ответила девушка.

Редакция обратилась за комментарием по этой ситуации в полицию Алматы.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое водителей на дороге выясняли отношения. У одного из них в руке был пистолет. В полиции Алматы рассказали, что это была зажигалка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
