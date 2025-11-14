#АЭС в Казахстане
Общество

Почему Казахстану еще не удалось экстрадировать из России экс-главу "Азия-Авто" Балушкина

бывший руководитель &quot;Азия Авто – Бипэк Авто&quot; Анатолий Балушкин, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:40 Фото: Facebook/Бипэк Авто
В Генеральной прокуратуре (ГП) сегодня, 14 ноября 2025 года, рассказали, почему Казахстану еще не удалось экстрадировать из России осужденных экс-руководителей "Азия Авто-Бипэк Авто" Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в надзорном органе, вопрос о признании и исполнении на территории РФ приговоров казахстанских судов в отношении российских граждан, находящихся на территории России, регулируется Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года.

"В этой связи Генеральной прокуратурой Казахстана российской стороне направлялись ходатайства о признании и исполнении приговора казахстанского суда в отношении упомянутых лиц. Однако Министерством юстиции РФ данные ходатайства оставлены без удовлетворения, поскольку Россия при ратификации названной конвенции оставила за собой право не применять ст. 109, регулирующую вопрос признания и исполнения приговоров иностранных судов в отношении собственных граждан".Пресс-служба ГП РК

Вместе с тем в Генпрокуратуре рассказали, сняты ли с розыска Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев.

"А. Балушкин и Е. Сагымбаев с розыска не сняты, поэтому в случае их установления и задержания на территории иного иностранного государства работа по их экстрадиции будет продолжена".Пресс-служба ГП РК

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в связи с приобретением Балушкиным и Сагымбаевым российского гражданства казахстанское гражданство они утратили.

"Относительно принимаемых мер по исполнению вышеуказанного приговора в части имущественных взысканий предлагается обратиться в уполномоченный орган – Министерство юстиции РК", – добавили в пресс-службе ГП РК.

Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют

14 апреля 2025 года в Усть-Каменогорском суде №2 огласили приговор экс-председателю совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолию Балушкину и бывшему гендиректору АО "Азия-АВТО" Ерику Сагымбаеву. Рассмотрение дела началось в июне 2024 года, проходило оно без подсудимых, так как оба скрываются за границей и являются гражданами другой страны. О том, какие сроки они получили, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
