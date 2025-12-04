#Казахстан в сравнении
Мир

В России рассказали о совместной спецоперации с Казахстаном: в чем ее особенность

представитель МВД России Ирина Волк, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:35 Фото: МВД РФ
В Министерстве внутренних дел (МВД) России 4 декабря 2025 года рассказали о раскрытии преступления совместно с коллегами из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В деле участвовали киберполицейские России и Казахстана, которые задержали подозреваемых в незаконном обороте учетных данных для доступа к интернет-аккаунтам.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в результате проведения международной полицейской операции на территории Пермского края, Свердловской и Воронежской областей задержаны трое подозреваемых.

"По местам их жительства обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства мобильной связи, 12 сим-боксов, а также более 15 тысяч сим-карт различных операторов связи Российской Федерации, Республики Казахстан и Испании. По имеющимся данным, злоумышленники использовали это оборудование для перенаправления смс-сообщений с кодами активации аккаунтов на разных платформах. Данные услуги оказывались за денежное вознаграждение неограниченному кругу лиц с использованием множества интернет-сервисов", – сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.5 УК РФ.

"В результате проведенных мероприятий впервые в России реализована практика правоприменения указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации", – добавила Ирина Волк.

Отметим, что в России с 1 сентября стали действовать новые статьи Уголовного кодекса, регламентирующие уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной информации (статьи 274.3 — 274.5 УК РФ).

22 октября 2025 года в МВД Казахстана рассказывали о служебной командировке сотрудников Департамента по противодействию киберпреступности в Россию и ликвидации совместно с Управлением киберполиции МВД РФ транснациональной сети интернет-мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
