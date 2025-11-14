#АЭС в Казахстане
Общество

Названы основные причины ДТП в Казахстане

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:55 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов 14 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что половины жертв ДТП можно было избежать, если бы соблюдались элементарные правила, передает корреспондент Zakon.kz.

С начала года зарегистрировано свыше 29 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1916 и травмированы более 40 тыс. человек.

"Половина жертв могла бы быть спасена, если бы соблюдались элементарные правила: ремень безопасности, трезвость за рулем, внимательность. Основными причинами аварий остаются: превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте", – озвучил Галым Саргулов.

По его словам, только в результате превышения скоростного режима погибли 406, выезда на встречную полосу движения – 400, при переходе в неположенном месте – 67 человек.

"Еще одна причина, и она, наверное, составляющая, – это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено свыше 12 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 21 тыс. пьяных водителей, лишены права управления более 25 тыс. водителей, подвергнуты адмаресту 21 тыс. человек и оштрафованы более 401 тыс. пешеходов. Проводим оперативно-профилактические мероприятия, акции по безопасности дорожного движения", – сказал Саргулов.

13 ноября 2025 года стало известно, что казахстанские школьники придумали будильник для засыпающих в дороге водителей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
