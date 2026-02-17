#Референдум-2026
Общество

Школьник напал с топором на сверстников: МВД указало на ответственность директоров школ

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:54 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов на брифинге в СЦК 17 февраля прокомментировал случай, когда ученик пришел в школу с топором и ранил двух одноклассников, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Атырауской области. Журналисты поинтересовались, какие конкретные меры МВД собирается внедрить для предотвращения проникновения оружия в образовательные учреждения.

"Мы неоднократно предоставляли свое видение и рекомендации по этому вопросу. Вопрос касается Министерства просвещения и создания условий для недопущения проноса оружия и колющих предметов. Со своей стороны МВД уже дало рекомендации о том, как это должно осуществляться. Организована работа с охранными организациями, проведены инструктажи, проведены неоднократные встречи по этому вопросу. В то же время конкретная реализация остается за директорами школ: они сами решают, какую охрану нанять, как заключить договор и какие пункты включить в него, а также как организовать контроль. В первую очередь именно на директорах лежит ответственность за выполнение этих мер", – заявил в ответ Галым Саргулов.

Между тем он указал на то, что в Казахстане в целом снижается число преступлений, совершаемых несовершеннолетними: если в 2021 году было зарегистрировано с участием несовершеннолетних более 8 тысяч преступлений, то в 2025 году зарегистрировано 2 400 преступлений, из них всего 304 – в стенах школы.

6 февраля 2026 года в социальных сетях распространялось видео, снятое в одной из школ города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. На кадрах видно, как ученик с топором в руках бегает по коридору, вызывая панику среди школьников. Позже стало известно, что директора данной школы уволили после резонансного инцидента. Свою версию событий того дня рассказала позже мама ученика.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
21:35, 07 февраля 2026
Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
Названы основные причины ДТП в Казахстане
14:55, 14 ноября 2025
Названы основные причины ДТП в Казахстане
Будет ли МВД Казахстана публиковать список лиц, совершивших бытовое насилие
15:44, 13 февраля 2025
Будет ли МВД Казахстана публиковать список лиц, совершивших бытовое насилие
Олимпийский чемпион высоко оценил борьбу Ислама Махачева
14:16, Сегодня
Олимпийский чемпион высоко оценил борьбу Ислама Махачева
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Казахстана по хоккею на 17 февраля 2026 года
14:04, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Казахстана по хоккею на 17 февраля 2026 года
Теннисист из Казахстана почти 2,5 часа бился с итальянцем на топ-турнире в Индии
13:28, Сегодня
Теннисист из Казахстана почти 2,5 часа бился с итальянцем на топ-турнире в Индии
Тайсон Фьюри предрёк нокаут в бою с россиянином
13:15, Сегодня
Тайсон Фьюри предрёк нокаут в бою с россиянином
