Школьник напал с топором на сверстников: МВД указало на ответственность директоров школ

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов на брифинге в СЦК 17 февраля прокомментировал случай, когда ученик пришел в школу с топором и ранил двух одноклассников, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Атырауской области. Журналисты поинтересовались, какие конкретные меры МВД собирается внедрить для предотвращения проникновения оружия в образовательные учреждения.

"Мы неоднократно предоставляли свое видение и рекомендации по этому вопросу. Вопрос касается Министерства просвещения и создания условий для недопущения проноса оружия и колющих предметов. Со своей стороны МВД уже дало рекомендации о том, как это должно осуществляться. Организована работа с охранными организациями, проведены инструктажи, проведены неоднократные встречи по этому вопросу. В то же время конкретная реализация остается за директорами школ: они сами решают, какую охрану нанять, как заключить договор и какие пункты включить в него, а также как организовать контроль. В первую очередь именно на директорах лежит ответственность за выполнение этих мер", – заявил в ответ Галым Саргулов.

Между тем он указал на то, что в Казахстане в целом снижается число преступлений, совершаемых несовершеннолетними: если в 2021 году было зарегистрировано с участием несовершеннолетних более 8 тысяч преступлений, то в 2025 году зарегистрировано 2 400 преступлений, из них всего 304 – в стенах школы.

6 февраля 2026 года в социальных сетях распространялось видео, снятое в одной из школ города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. На кадрах видно, как ученик с топором в руках бегает по коридору, вызывая панику среди школьников. Позже стало известно, что директора данной школы уволили после резонансного инцидента. Свою версию событий того дня рассказала позже мама ученика.