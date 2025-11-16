#АЭС в Казахстане
События

Осадки, метель и туман: синоптики рассказали о погоде на 17 ноября

фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 14:22
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков.

Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, на северо-западе – низовая метель.

По республике прогнозируют туман, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни в Алматы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
