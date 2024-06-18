Кыргызстан снабдит Казахстан миллионами кубометров поливной воды

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180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас поступит в Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. "Международное сотрудничество – одно из ключевых направлений работы нашего министерства. В ходе подготовки к поливному сезону проведена большая работа по обеспечению аграриев юга страны необходимыми объемами воды, состоялись важные переговоры с соседними государствами. На сегодня достигнута договоренность с руководством Минводресурсов Кыргызстана об увеличении подачи воды по рекам Шу и Талас с начала третьей декады июня. В настоящее время совместно с кыргызскими коллегами ведется работа по корректировке графиков подачи воды в сторону увеличения", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов. Ранее водные ведомства Казахстана и Узбекистана договорились о подаче в нашу страну 922 млн кубометров воды по межгосударственному каналу "Достык". Читайте также Токаев дал ряд поручений детскому омбудсмену Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни Группу африканцев-нелегалов задержали в центре Алматы

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