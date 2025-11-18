Алматинским потребителям холодной воды сообщили хорошую новость

В Алматы для потребителей услуг холодного водоснабжения и канализации запустили акцию, сообщает Zakon.kz.

Она называется "Погаси долги – спишем пеню".

В "Алматы су" 18 ноября 2025 года сообщили, что акция распространяется на физические лица (владельцев квартир и частных домов), которые допустили образование задолженности в результате несвоевременной оплаты за услуги холодного водоснабжения и канализации.

"Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года полностью оплатить имеющуюся задолженность, обратиться с письменным заявлением в один из центров по обслуживанию потребителей ГКП "Алматы Су" приложив к заявлению копию квитанции об оплате (кассовый чек)", – сообщили в предприятии.

Списание пени возможно только при полном погашении задолженности.

При отсутствии возможности посетить центр по обслуживанию потребителей документы можно отправить на электронную почту: almatysu@almatysu.kz

"Получить информацию о задолженности или консультацию по начислениям можно по телефону 3-777-444. Напоминаем, что в случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета", – предупредили в "Алматы су".

Аналогичная акция проходила в Алматы для задолжавших за услуги отопления.