#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Общество

Алматинским потребителям холодной воды сообщили хорошую новость

Касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы для потребителей услуг холодного водоснабжения и канализации запустили акцию, сообщает Zakon.kz.

Она называется "Погаси долги – спишем пеню".

В "Алматы су" 18 ноября 2025 года сообщили, что акция распространяется на физические лица (владельцев квартир и частных домов), которые допустили образование задолженности в результате несвоевременной оплаты за услуги холодного водоснабжения и канализации.

"Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года полностью оплатить имеющуюся задолженность, обратиться с письменным заявлением в один из центров по обслуживанию потребителей ГКП "Алматы Су" приложив к заявлению копию квитанции об оплате (кассовый чек)", – сообщили в предприятии.

Списание пени возможно только при полном погашении задолженности.

При отсутствии возможности посетить центр по обслуживанию потребителей документы можно отправить на электронную почту: almatysu@almatysu.kz

"Получить информацию о задолженности или консультацию по начислениям можно по телефону 3-777-444. Напоминаем, что в случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета", – предупредили в "Алматы су".

Аналогичная акция проходила в Алматы для задолжавших за услуги отопления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
11:16, 17 ноября 2025
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
Алматинцам сообщили хорошую новость о тарифах на воду
17:43, 07 октября 2025
Алматинцам сообщили хорошую новость о тарифах на воду
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
12:44, 24 октября 2025
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: