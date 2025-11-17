Недееспособных казахстанцев опекали преступник и психически больной

Прокуратура Акмолинской области в ходе проверки установила, что уполномоченные органы назначали опекунами недееспособных граждан лиц с судимостью и психическими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

К примеру, опекуном двух недееспособных лиц был назначен гражданин, ранее осужденный за убийство.

В другом случае опекуном стал гражданин с диагнозом "шизофрения".

Кроме того, органы не принимали меры по снятию умерших граждан с учета.

"В результате 28 умерших лиц продолжали числиться как состоящие на учете по категории "недееспособные". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

После вмешательства лица с судимостью и психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. А виновных привлекли к ответственности.

