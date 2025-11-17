#АЭС в Казахстане
Общество

Недееспособных казахстанцев опекали преступник и психически больной

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 10:21 Фото: akorda.kz
Прокуратура Акмолинской области в ходе проверки установила, что уполномоченные органы назначали опекунами недееспособных граждан лиц с судимостью и психическими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

К примеру, опекуном двух недееспособных лиц был назначен гражданин, ранее осужденный за убийство.

В другом случае опекуном стал гражданин с диагнозом "шизофрения".

Кроме того, органы не принимали меры по снятию умерших граждан с учета.

"В результате 28 умерших лиц продолжали числиться как состоящие на учете по категории "недееспособные".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

После вмешательства лица с судимостью и психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. А виновных привлекли к ответственности.

Ранее мы рассказывали, что в Астане родители особенных детей стали жертвами объявления в WhatsApp-группе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
