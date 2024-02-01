Бывшие уголовники и психически больные работали в школе ВКО

Люди с судимостями за уголовные преступления и психическими расстройствами работали с детьми в одной из школ Восточно-Казахстанской области. Это выявила местная прокуратура при проверке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 1 февраля в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области, прокуратура выявила в школе района Самар грубые нарушения Трудового кодекса. Оказалось, что в образовательном учреждении работали люди с уголовным прошлым и пациенты психиатров.

Например, в одной из школ района вопреки требованиям законодательства работали учитель и двое охранников, у которых были судимости по уголовным делам. Еще один сотрудник школы, работавший с детьми, состоял на диспансерном учете в связи с психическим расстройством.

После вмешательства прокуратуры трудовые договоры с этими сотрудниками расторгли, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора школы оштрафовали по ст. 409 КоАП РК на 92,3 тыс. тенге.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Кызылорде среди школьных педагогов нашли психически больных и сводников.