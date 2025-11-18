Постановка на учет признанных судом недееспособными: утверждены правила

Приказом генерального прокурора от 7 ноября 2025 года утверждены Правила ведения, использования и хранения сведений специального учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными, сообщает Zakon.kz.

Основанием для постановки на специальный учет является вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным по гражданскому делу.

Ответственные лица территориальных подразделений Судебной администрации РК в областях, столицы и городах республиканского значения обеспечивают своевременность, полноту и достоверность вводимых в информационную систему судебных органов сведений специального учета.

Начальники территориальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК обеспечивают своевременность, полноту и достоверность сведений специального учета в автоматизированной информационной системе "Аналитический центр" (АИС АЦ).

Специальный учет ведется территориальным органом Комитета на основании электронного информационного учетного документа "Карточка на лицо, признанное недееспособным либо ограниченно дееспособным".

При постановке лица на специальный учет территориальный орган Комитета осуществляет:

сверку сведений карточки с решением суда о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным по гражданскому делу;

проверку данного лица по следующим видам специальных учетов:

- лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными;

- разыскиваемых лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля;

- разыскиваемых лиц, пропавших без вести;

- разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца;

- разыскиваемых лиц, утративших связь с родственниками.

В случае выявления расхождений сведений карточки с решением суда о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным по гражданскому делу территориальный орган Комитета в течение одного рабочего дня направляет информацию в территориальные подразделения Судебной администрации.

В случае выявления фактов повторного признания лица недееспособным и ограниченно дееспособным территориальный орган Комитета в течение одного рабочего дня направляет информацию прокурору, осуществляющему надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, для принятия соответствующих мер, в случае выявления лица на розыскном учете – инициатору розыска.

Снятие со специального учета осуществляется Комитетом путем изменения статуса лица в АИС АЦ с "состоит на специальном учете" на "снят со специального учета" на основании письма территориального органа Комитета с представлением (вложением) подтверждающих документов.

Основаниями снятия со специального учета являются:

решение суда о полном восстановлении дееспособности;

решение суда об отмене решения о признании лица недееспособным и ограниченно дееспособным;

смерть лица, признанного решением суда недееспособным и ограниченно дееспособным.

Ежеквартально к 30 числу территориальный орган Комитета проводит сверки сведений специального учета в АИС АЦ с показателями судебных отчетов в гражданско-правовой сфере.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.