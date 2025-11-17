Как меняется климат в Казахстане: комментарий "Казгидромета"
Фото: unsplash
Директор РГП "Казгидромет" Марина Шмидт 17 ноября 2025 года рассказала о климатических изменениях в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, изменения климата в стране особенно видны в повышении температуры и в снижении скорости ветра.
"У нас стало меньше морозных дней, также у нас средняя скорость ветра уменьшилась, что для нашего Казахстана в общем-то не совсем привычно, обычно у нас ветры хорошие наблюдаются. И в целом наблюдаются изменения климата", – сказала Шмидт.
При этом она напомнила, что в "Казгидромете" есть научно-исследовательский центр, который занимается исследованием изменения климата.
Ранее Шмидт озвучила прогноз погоды на декабрь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript