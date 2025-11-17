Как меняется климат в Казахстане: комментарий "Казгидромета"

Директор РГП "Казгидромет" Марина Шмидт 17 ноября 2025 года рассказала о климатических изменениях в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, изменения климата в стране особенно видны в повышении температуры и в снижении скорости ветра.

"У нас стало меньше морозных дней, также у нас средняя скорость ветра уменьшилась, что для нашего Казахстана в общем-то не совсем привычно, обычно у нас ветры хорошие наблюдаются. И в целом наблюдаются изменения климата", – сказала Шмидт.

При этом она напомнила, что в "Казгидромете" есть научно-исследовательский центр, который занимается исследованием изменения климата.

