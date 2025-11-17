#АЭС в Казахстане
Общество

Температурные качели: чего казахстанцам ждать от погоды в декабре

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 10:38 Фото: Zakon.kz
Директор Гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт 17 ноября 2025 года озвучила прогноз погоды на декабрь, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу, зима на большей части республики ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы.

"Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. В течение зимнего периода предполагаются так называемые "температурные качели", то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода", – сказала Шмидт.

В целом декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков.

Ранее мы рассказывали, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в понедельник, 17 ноября, ожидаются сразу в одиннадцати городах Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
Ошибка в тексте: