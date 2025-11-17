Температурные качели: чего казахстанцам ждать от погоды в декабре
Директор Гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт 17 ноября 2025 года озвучила прогноз погоды на декабрь, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно прогнозу, зима на большей части республики ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы.
"Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. В течение зимнего периода предполагаются так называемые "температурные качели", то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода", – сказала Шмидт.
В целом декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков.
Ранее мы рассказывали, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в понедельник, 17 ноября, ожидаются сразу в одиннадцати городах Казахстана.
