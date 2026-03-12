#Референдум-2026
Общество

Весеннее потепление до +18°С: "Казгидромет" дал прогноз на 11-20 марта

цветок, снег, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 17:12 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, когда в Казахстане наступит настоящая весна, сообщает Zakon.kz.

Когда в регионах Казахстана погода станет по-настоящему весенней

Согласно прогнозу, потепление в Казахстане начнется примерно с 16-17 марта 2026 года. В южных регионах страны температура воздуха начнет постепенно повышаться, а к 19-20 марта станет по-настоящему весенней.

Так, в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях синоптики прогнозируют до +15+18°C днем.

При этом на севере и в центре страны тепло придет позже – там в эти дни ожидается около -3+5°C, местами возможны снег и порывистый ветер.

Также синоптики предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 11-20 марта.

Консультативный прогноз погоды по Астане

  • 11 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный, ночью 9-14, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -27-29°С, днем -13-15°С.
  • 12 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
  • 14-15 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.
  • 16-17 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.
  • 18-20 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.

Консультативный прогноз погоды по Алматы

  • 11 марта: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6-8°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0+2°C.
  • 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C.
  • 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.
  • 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +4+6°С.
  • 18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
  • 19-20 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

Консультативный прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 марта: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем +2+4°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.
  • 15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С.
  • 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
  • 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +15+17°С.
  • 18 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +16+18°С.
  • 19-20 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

Восток Казахстана в "экстремальном режиме": разница температур за один день достигла 45°С

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана на 12 марта 2026 года объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, республику накроют снегопады, гололед и метели.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
