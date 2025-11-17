#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#Казахмыс
Общество

Госфинансирование частных школ в Казахстане: выявлены массовые нарушения

Олжас Бектенов, премьер-министр РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:06 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам нового механизма регулирования деятельности частных школ в рамках подушевого финансирования, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства напомнили, что ранее по поручению премьер-министра АО "Финансовый центр" было передано от Министерства просвещения в ведение Министерства финансов для повышения эффективности управления средствами государственного образовательного заказа.

Министр финансов Мади Такиев представил отчет о проделанной работе по обеспечению прозрачности в данной сфере.

Так, в ноябре 2025 года на веб-портале e-Qazyna.kz запущен информационный сервис OrtaBilim. Система направлена на усиление контроля за достоверностью данных посредством автоматической проверки количества и контингента обучающихся, наличия разрешительных документов и др.

Министерством финансов выявлены серьезные нарушения в финансировании частных школ, получающих государственный заказ. В частности, из 745 учреждений 155 не отражают полученный доход. Порядка 30% из 427 оцифрованных школ не соответствовали по целевому назначению вида деятельности. Так, в Мактааральском районе Туркестанской области целевое назначение одной из школ – тойхана, в Шымкенте – торговый центр и др.

Кроме того, в 64 школах контингент обучающихся превышает проектную мощность более чем в 2 раза.

К примеру, в одной из частных школ Алматинской области при проектной мощности, рассчитанной на 60 человек, фактически были отражены 702 учащихся. Речь идет о нецелевых выплатах государства за якобы предоставление гражданам образовательных услуг.

Также в частной школе Астаны с мощностью на 241 ученика в документах отражены 1003 человека.

Еще в отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования.

Новый сервис, как отмечено в публикации, связывает воедино все информационные системы образования. Это позволяет повысить эффективность мер контроля за соответствием требований нагрузки на школы и учителей, а также снизить нагрузку на бюджет через фильтрацию и недопущение нецелесообразных трат.

На сегодня уже 86% частных школ прошли авторизацию и подписали пользовательское соглашение.

Следует отметить, что за оказанные услуги в 2025 году выплаты школам будут осуществлены. Вместе с тем с января 2026 года деятельность будет строго регламентирована новой информационной системой. В дальнейшем к сервису планируется подключить все виды государственного финансирования в сфере образования: госзаказы, гранты, стипендии и обеспечение мест в общежитиях.

"Проведенная ревизия выявила многочисленные нарушения в вопросах финансирования частных школ. Фактически мы видим, что государство часто платит за несуществующих учеников. На этом рынке сформировалась целая нелегальная индустрия. Министерству просвещения и Министерству финансов со следующего финансового года необходимо навести полный порядок в этой сфере. Ни один государственный тенге не должен тратиться впустую, оседая в карманах недобросовестных участников рынка и чиновников".Олжас Бектенов

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений министерствам труда и социальной защиты населения, финансов, просвещения, а также акиматам регионов.

Немного ранее мы рассказывали, что Бектенов ознакомился с деятельностью Национального научного онкологического центра (ННОЦ) и Биомедицинского исследовательского центра Nazarbayev University.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
