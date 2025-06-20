Бектенов: Полномасштабная кооперация с Китаем по привлечению инвестиций – приоритет Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 20 июня 2025 года в пресс-службе правительства, обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РК Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках прошедшего визита.

Премьер-министр подчеркнул, что серьезный импульс сотрудничеству придал недавний визит председателя КНР в Казахстан. Также отмечена важность прошедшего в Астане Форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия – Китай". На полях форума между Казахстаном и Китаем было подписано 58 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 24 млрд долларов.

"Главой государства поставлена задача по привлечению иностранных инвестиций на сумму не менее 150 млрд долларов к 2029 году. В данном контексте полномасштабная кооперация с Китаем – одной из ведущих экономических держав и нашим ключевым инвестиционным партнером – является важнейшим приоритетом Казахстана. Поэтому необходимы системные меры по наращиванию объема инвестиций и запуску новых совместных проектов, особенно по производству несырьевой и экспортоориентированной продукции", – поручил Олжас Бектенов.

Он отметил, что недавний визит председателя КНР в Казахстан в очередной раз продемонстрировал высокий уровень политического и экономического сотрудничества между двумя странами.

"Я лично буду держать на контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту". Олжас Бектенов

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации работы в тех регионах, где отсутствуют новые проекты, включая область Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области.

Олжас Бектенов поручил руководству данных регионов в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнерами и представить конкретные инициативы.

Внимание уделено реализации поручения по активизации поездок региональных делегаций в провинции Китая для выстраивания долгосрочного партнерства и привлечения инвестиций.

Олжас Бектенов отметил положительную динамику в ряде регионов, таких как Алматы, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Павлодарская, Актюбинская, СКО, ВКО, ЗКО, Алматинская области и область Абай, где уже проведены визиты, подписаны соглашения и достигнуты предварительные договоренности. Остальным регионам поручено выстроить работу в этом направлении.

В ходе совещания также рассмотрена реализация новых соглашений, заключенных регионами с китайскими партнерами в рамках форума "Центральная Азия – Китай". Так, Алматинской областью подписаны 7 документов на сумму более 6 млрд долларов, включая проекты в сфере "зеленой" энергетики, логистики, АПК и промышленности. Астана, Кызылординская и Туркестанская области представили инициативы в инфраструктурной, агропромышленной и промышленной сферах.

По данным Министерства иностранных дел РК, в настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму 66,4 млрд долларов с созданием порядка 50 тыс. рабочих мест. КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику РК: с 2005 по 2024 год объем вложений составил 26,4 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

По итогам совещания государственным и местным исполнительным органам поручено обеспечить практическую реализацию подписанных соглашений, сопровождение всех проектов на каждом этапе, а также координацию действий в рамках единой государственной инвестиционной политики.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов провел совещание по вопросу прохождения вегетационного периода. В ходе совещания премьер-министр поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками.