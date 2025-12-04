Инициатива президента "Таза Қазақстан": премьер Бектенов взял на контроль работу госорганов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации инициативы главы государства "Таза Қазақстан". Об этом 4 декабря 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Олжас Бектенов, президентская инициатива "Таза Қазақстан" стала масштабным общенациональным движением.

"Речь идет не только о высадке деревьев и очистке отходов. Главным результатом мы видим вовлеченность общественности в наше общее дело охраны природы и создания комфортной окружающей среды для обеспечения высокого качества жизни. Сохранение природных богатств, обеспечение чистого воздуха и воды, рациональное использование ресурсов – все это приоритетные задачи, от которых зависит благополучие нынешнего и будущих поколений. Инициатива главы государства – не разовая акция, а постоянная работа по формированию новой экологической культуры и повседневного образа жизни наших граждан", – подчеркнул премьер-министр.

Также сообщается, что заслушан доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева о проведении природоохранных мероприятий, работе по высадке деревьев, борьбе с несанкционированными свалками, реализации проектов по переработке ТБО.

Фото: primeminister.kz

По вопросам формирования экологической культуры среди населения выступили заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Фото: primeminister.kz

Согласно информации, в рамках "Таза Қазақстан" в текущем году по всей стране проведено 1250 экологических мероприятий, включая акции по уборке территорий, озеленению и экологическому просвещению. Высажено порядка 3 млн деревьев, очищено более 1 млн га территорий, собрано более 800 тыс. тонн отходов. В соответствии с поручением президента по посадке 15 млн саженцев до 2025 года в рамках акции "Таза Қазақстан" в населенных пунктах высажено свыше 18 млн деревьев.

Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Совместно с органами внутренних дел действует более 1300 мобильных групп. Посредством космического мониторинга в текущем году выявлено 3833 свалки, из которых порядка 80% уже ликвидированы. К административной ответственности привлечены 165 должностных лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 12,4 млн тенге.

С начала года через платформу телеграмм-чат @TazaQazBot поступило свыше 24 тыс. заявок, из которых более 23 тыс. уже исполнены.

Основные заявки касаются уборки территорий (8524), вывоза бытового мусора (1709), благоустройства улиц (1675) и ремонта дорог (1480).

Одним из ключевых аспектов идеи "Таза Қазақстан" является ответственное обращение с отходами. Для обеспечения экологических потребностей регионов в эксплуатацию введены 8 новых полигонов ТБО. На стадии реализации – 22 инфраструктурных проекта по сбору, сортировке и переработке мусорных отходов на общую сумму порядка 89,4 млрд тенге, в том числе за счет средств, поступающих от утильсбора. Ведется работа еще по 40 проектам. Всего Комплексным планом предусмотрено строительство 100 полигонов ТБО.

Ерлан Нысанбаев также доложил о проводимой работе по строительству 3 мусоросжигательных заводов в городах Астане, Алматы и Шымкенте. В текущем году подписаны соответствующие соглашения об инвестициях на сумму 293 млрд тенге. Также за счет средств утильсбора предусматривается управление СО3-содержащими отходами и ликвидация бесхозяйных опасных отходов, переданных решением суда в республиканскую собственность.

"Премьер-министр заслушал акимов областей Абай и Улытау, где отмечаются низкие темпы работ: ликвидировано лишь 36% и 53% свалок соответственно. Олжас Бектенов поручил в срочном порядке принять меры по исправлению ситуации с ТБО. Кроме того, акиматам Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и области Жетысу необходимо до конца года завершить все работы по устранению стихийных свалок. Поручено ускорить строительство полигонов". Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

В этом году в экологических акциях приняло участие порядка 6,5 млн казахстанцев. Премьер-министр обозначил важность широкой разъяснительной работы среди населения, с акцентом на молодежь.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала о новых подходах к формированию экологической культуры. Ценности трудолюбия, патриотизма и экологической ответственности среди подрастающего поколения прививаются в контексте единой воспитательной программы "Адал азамат". Дополнительным экологическим образованием на сегодня охвачено 87,2% школьников. Для них действуют порядка 380 видов клубов и кружков по таким направлениям, как экология, биология, туризм, краеведение и др.

В настоящее время в 35 высших учебных заведениях страны осуществляется обучение в области экологии. На 2025-2026 учебный год по направлению "Окружающая среда" выделено 2358 государственных грантов. В вузах также активно развивается волонтерство: показатель студенческой вовлеченности составил 45%.

Кроме того, ведется обновление образовательных программ по подготовке кадров в области инженерной экологии, экоаналитики и др. По линии науки на 2025-2027 годы по направлению "Экология, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" реализуются 318 проектов.

Отдельным вопросом был рассмотрен ход реализации поручений президента по посадке 2 млрд деревьев на территории лесного фонда.

По информации министра экологии, за 2021-2025 годы по республике высажено 1 млрд 470 млн деревьев на общей площади 918,4 тыс. га, в текущем году – 320 млн саженцев.

Масштабирование опыта ГЛПР "Семей орманы" по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой ведется в 5 регионах – в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в области Абай. Приживаемость саженцев, выращенных в отечественных питомниках, достигает 90%. В начале следующего года начнется строительство 6 новых лесосеменных комплексов мощностью порядка 6 млн саженцев в год.

В рамках международного проекта по восстановлению природных экосистем на осушенном дне Аральского моря в городе Казалинске построен питомник мощностью до 3 млн штук сеянцев саксаула. Ведется работа по строительству еще одного питомника на осушенном морском дне и созданию резервата "Арал Орманы".

Заслушан отчет руководства акиматов Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областей, где имеются недоработки по посадке деревьев и сбору семян.

"Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что акиматы должны принимать все меры по обеспечению качественной посадки и созданию питомников. При этом акцент должен быть сделан не только на количестве высаживаемых деревьев, но и на их приживаемости. Для усиления контроля создается Центр по мониторингу за ходом реализации президентской инициативы "Таза Қазақстан" под председательством премьер-министра". Пресс-служба правительства РК

Подчеркивается, что ответственные госорганы будут ежемесячно докладывать о проводимой работе.

Выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль акции "Таза Қазақстан" в изменении экологического сознания и образа жизни наших граждан.