Общество

В области Жетісу прошла встреча с родителями в рамках концепции "Закон и порядок"

Профилактика наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:27 Фото: УПН ДП области Жетicy
В области Жетісу продолжается системная работа по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений среди молодежи.

Так, в рамках концепции "Закон и порядок – қауіпсіз Қазақстан үшін" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу совместно с Советом матерей области Жетісу при Ассамблее народа Казахстана, а также членами Совета по профилактике наркоправонарушений области Жетісу провели встречу с родителями учащихся школ города Талдыкоргана.

Главная тема мероприятия – "Зиянды әдеттердің алдын алу – ортақ міндет", что подчеркивает важность объединения усилий общества, семьи и государственных структур в противодействии вредным привычкам среди подрастающего поколения.

Фото: УПН ДП области Жетicy

В ходе встречи врач-нарколог подробно рассказал родителям о наиболее явных признаках употребления синтетических наркотиков, изменениях в поведении и внешнем виде подростков, а также о рисках, связанных с поздним выявлением зависимого поведения.

Психолог специализированной службы поделился эффективными методами общения с подростками из группы риска, пояснил важность доверительной атмосферы в семье, вовлеченности родителей в жизнь ребенка и своевременной профилактической работы.

Фото: УПН ДП области Жетicy

Сотрудница полиции призвала родителей внимательнее относиться к эмоциональному состоянию детей, понимать причины, которые могут подтолкнуть подростков к употреблению психоактивных веществ, и осознавать возможные последствия таких действий.

Особое внимание было уделено необходимости создания благоприятных условий для роста, развития и безопасного окружения ребенка внутри семьи.

Фото: УПН ДП области Жетicy

"Главная цель встречи – информировать родителей о современных вызовах, связанных с распространением наркотических средств. В настоящее время синтетические вещества представляют серьезную угрозу, наносят разрушительный удар по семьям и оказывают негативное влияние на подрастающее поколение. В рамках мероприятия родителям были даны разъяснения о способах раннего выявления рисков и профилактике вовлечения детей в употребление подобных веществ. Мы призываем участников к активной гражданской позиции, повышению ответственности и развитию навыков противостояния возникающим трудностям", – отметила оперуполномоченный УПН ДП области Жетісу Меруерт Искакова.

В семинаре приняли участие более 200 родителей, что подтверждает высокую заинтересованность общества к теме профилактики вредных привычек и укреплении мер безопасности среди молодежи.

Фото: УПН ДП области Жетicy

Айсулу Омарова
