Безопасность начинается с дисциплины: как в Павлодарской области реализуют концепцию "Закон и порядок"

Принцип "Закон и порядок" рассматривается как ключевое условие безопасности и построения правового государства. В Павлодарской области это особенно актуально: регион усиливает меры по правопорядку и личной и общественной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Ключевая цель концепции внутренней политики – выстроить целостную формулу Справедливого Казахстана, основанную на прочном верховенстве закона, развитии демократических институтов и надежной защите конституционных прав. В центре внимания – создание равных условий для достойной жизни каждого. Для этого продвигаются базовые ценности: "Закон и порядок", "Таза Қазақстан", "Слышащее государство" и "Адал азамат".

Заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова подчеркнула, что реализация концепции является приоритетной задачей для всех государственных структур региона.

"В регионе под координацией областной прокуратуры создан Проектный офис, в который вошли государственные органы. Сформирован сетевой план. С начала продвижения идеологии "Закон и порядок" на территории области проведено более тысячи мероприятий в различных форматах, охватывающих все слои населения от детей до взрослых. До конца 2025 года в соответствии с сетевым планом запланировано еще более 300 мероприятий", – отметила Айгуль Маликова.

В это дело важно привлекать все категории граждан к формированию и продвижению идеологии "Закон и порядок".

"Координируется точечная и целевая групповая работа среди населения, включая внедрение правового сознания через современные форматы, близкие молодежи – стендап, подкасты, квест-игры, интеллектуальные викторины, дебатное движение. На постоянной основе внедряются "Дни права" и "Недели законности" в школах, колледжах и вузах, включающие лекции, дискуссии, правовые викторины и интерактивные мастер-классы. Активизируется работа правовых клубов, волонтерских объединений и молодежных дискуссионных площадок при образовательных учреждениях", – рассказала заместитель акима области.

Фото: РСК Павлодарской области

В школах Павлодарской области активно реализуется единая воспитательная программа "Адал азамат". В ее рамках проходят мероприятия для школьников и студентов: дискуссионные клубы, тематические и патриотические встречи, интеллектуальные состязания, творческие площадки и правовые дебаты.

"Также уделяется внимание поддержке общественных объединений и волонтерских движений, направленных на профилактику правонарушений и укрепление доверия к институтам правопорядка. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами активисты и волонтеры на постоянной основе участвуют в рейдовых мероприятиях, особенно среди молодежи. На территории области организовано 440 профилактических и консультативных выездных рейдов", – добавила Айгуль Маликова.

В регионе планируют усилить работу по формированию правовой культуры у детей с раннего возраста. В частности, разрабатываются короткие анимационные и современные мультфильмы, которые помогут доносить правовые ценности в доступной форме. Кроме того, ежегодно будет проводиться альянс "Вместе с Законом!". Это итоговое событие, объединяющее активную молодежь, школьников и представителей всех государственных органов. В рамках системной работы также запланированы декады "Законный путь".

Реализация концепции "Закон и порядок" уже дает ощутимые результаты в Павлодарской области. По данным прокуратуры, уровень преступности снизился на 5%, а в ряде районов не зафиксировано ни одного случая правонарушений среди несовершеннолетних.

Фото: РСК Павлодарской области

Как отметил заместитель прокурора области Бауыржан Ертаев, жители 22 сел добровольно отказались от алкоголя. Это полностью соответствует целям и задачам концепции. По его словам, повышение правовой культуры невозможно без участия всех сфер – от институтов гражданского общества до каждого человека. Главная задача – создать безопасную среду и укрепить правопорядок.

Одной из практических мер стало проведение месячника профилактики правонарушений, охватывающего все слои общества – от образовательных учреждений и бизнеса до бытового уровня. Особое внимание уделяется предупреждению преступлений: усилено патрулирование, особенно вблизи развлекательных заведений, пресекается незаконная продажа алкоголя, ведется борьба с нелегальной миграцией, наркопритонами, интернет-мошенничеством, скотокрадством.

Как показывает практика, многие преступления совершаются под воздействием алкоголя. В селах Актогайского, Баянаульского и района Аккулы заключены меморандумы о совместной работе. В городах ситуация сложнее, так как необходим контроль за ночными клубами. Для снижения количества правонарушений, связанных с алкогольным опьянением, сокращается время их работы.

В тех селах, где спиртное исчезло с прилавков, уже заметно снижение уровня преступности. На протяжении года жители придерживаются принципов трезвого образа жизни, становясь примером для соседних аулов. Инициатива отказа от продажи алкоголя исходила от самих сельчан, а местные предприниматели ее поддержали.

Фото: РСК Павлодарской области

Таким образом, реализация концепции "Закон и порядок" в Павлодарской области выходит за рамки формальных мер и становится частью повседневной жизни – от воспитания детей до инициатив самих сельчан. Снижение преступности, рост правовой культуры и добровольный отказ от алкоголя в ряде сел подтверждают, что совместные усилия государства и общества способны создать безопасную, справедливую и ответственную среду.