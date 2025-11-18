Стоит ли взрослым прививаться против ВПЧ, рассказали врачи

Врач, руководитель общественного фонда Medsupport.kz Ботагоз Каукенова на брифинге 18 ноября 2025 года рассказала, что дает взрослым вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает корреспондент Zakon.kz.

Ботагоз Каукенова привела личный опыт.

"Я прививалась во взрослом возрасте – в 30 лет, это было года два назад. В США многие врачи рекомендуют прививаться против ВПЧ до 40 лет, если есть возможность. Если вакцина вам доступна – делайте ее", – отметила она.

Лучшая вакцина, по ее словам, та, которая вам доступна прямо сейчас.

"Будет четырехвалентная, девятивалентная и так далее. Но если вам доступно несколько вариантов, то лучше, конечно, девятивалентная, потому что там больше типов вируса. Этих вирусов несколько, но есть девять самых опасных, которые могут вызвать рак, и вот они имеются в вакцине", – пояснила врач.

Национальный координатор программы иммунизации странового офиса ВОЗ Канат Суханбердиев солидарен с тем, что сексуально активные люди также могут получить пользу от данной вакцины.

"Если женщина уже живет половой жизнью, да, вакцинация может ее спасти, но если инфицирование уже произошло, если она уже живет с этим вирусом, то вакцинация может оказаться неэффективной. Поэтому желательно перед прививкой изучить свой организм, сдать анализ крови на наличие ВПЧ и какого типа – их ведь 200 типов", – посоветовал эксперт.

Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава Нуршай Азимбаева заявила, что с сентября 2024 года по Казахстану сделано порядка 300 тыс. прививок.

"183 тыс. девочек получили первую дозу и 113 тыс. – вторую дозу. Есть регионы, где очень активно прививают девочек. Южные регионы чаще всего. Но, к сожалению, на западе и севере страны показывают очень низкий охват – порядка 30-40%", – подчеркнула она.

