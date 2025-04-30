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Общество

В Минздраве высказались в пользу вакцинации мальчиков против ВПЧ

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 14:38 Фото: freepik
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года рассказала о планах по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) мальчиков и взрослого населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова напомнила, что в Казахстане начали прививать против ВПЧ девочек.

"Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, не ограничиваться полом, а прививать и мальчиков. Есть предложение по расширению возрастных границ и не ограничиваться 11 годами, и международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают. Сегодня эти предложения рассматриваются. И я думаю, что это очень логично и правильно", – сказала министр. 

Она добавила, что сегодня также прорабатывается возможность на коммерческой основе прививаться взрослым.  

"От взрослого населения тоже поступают такие запросы. Из республиканского бюджета в прошлом году и в этом году выделены средства конкретно на девочек 11 лет. Поэтому все, что выше и вне зависимости от кого, требует или дополнительных средств, или дополнительной проработки. Мы сейчас прорабатываем эти вопросы", – пояснила глава Минздрава.

23 сентября 2024 года в Астане стартовала кампания по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).

8 февраля 2025 года позицию по вакцинации мальчиков против ВПЧ высказали и онкологи.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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