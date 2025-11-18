#АЭС в Казахстане
Общество

Вызывает бесплодие и аутизм: врачи развеяли мифы о вакцине против ВПЧ

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 16:51 Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава Нуршай Азимбаева на брифинге 18 ноября 2025 года ответила на основные опасения родителей по поводу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуршай Азимбаева отметила, что в первую очередь родители опасаются того, что в результате вакцинации можно заразиться вирусом папилломы человека.

"Надо отметить, что в составе вакцины вообще нет цельного вируса – это неживая вакцина, там только частичка вируса. Вакцина призвана выработать иммунитет, чтобы распознать своевременно вирус, если он попадет в организм. Поэтому через вакцину нельзя заразиться ВПЧ", – сказала она.

Распространен также миф, что вакцина может привести к бесплодию.

"Это тоже неверное утверждение. Доказательством служат результаты наших собственных исследований. Мы провели мониторинг девочек, которые были привиты в 2013-2014 годах. Тогда были привиты больше 17 тыс. девочек. Наш Казахский институт онкологии и радиологии провел исследование и нашел их. Сейчас они уже все взрослые, многие вышли замуж. В первую очередь была доказана эффективность вакцины – больше 1100 женщин были обследованы, и у них подтверждено отсутствие этих онкогенных вирусов, которые присутствуют в составе вакцины. То есть они избавлены от риска заражения и развития рака шейки матки. Те, кто планировал семью, имеют здоровых детей", – добавила эксперт.

Однако, по ее словам, этот иммунитет не передается от матери к ребенку.

Отмечается, что вакцина, наоборот, защищает фертильность, так как хирургическое лечение предраковых поражений шейки матки может затруднить наступление беременности. А лечение рака шейки матки – удаление шейки матки, самой матки, химиотерапия и лучевая терапия приводят к тому, что женщина утрачивает возможность родить детей.

Нет, по данным онкологов, и связи между вакциной против ВПЧ и ранней менопаузой.

"Также в ходе многочисленных мелких и крупных исследований изучалась связь между вакцинацией и аутизмом, однако никакой связи так и не было обнаружено", – сказано в раздаточных материалах к брифингу.

Ранее врачи-онкологи назвали условия для снижения заболеваемости раком шейки матки среди женщин в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
