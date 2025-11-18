Вызывает бесплодие и аутизм: врачи развеяли мифы о вакцине против ВПЧ
Нуршай Азимбаева отметила, что в первую очередь родители опасаются того, что в результате вакцинации можно заразиться вирусом папилломы человека.
"Надо отметить, что в составе вакцины вообще нет цельного вируса – это неживая вакцина, там только частичка вируса. Вакцина призвана выработать иммунитет, чтобы распознать своевременно вирус, если он попадет в организм. Поэтому через вакцину нельзя заразиться ВПЧ", – сказала она.
Распространен также миф, что вакцина может привести к бесплодию.
"Это тоже неверное утверждение. Доказательством служат результаты наших собственных исследований. Мы провели мониторинг девочек, которые были привиты в 2013-2014 годах. Тогда были привиты больше 17 тыс. девочек. Наш Казахский институт онкологии и радиологии провел исследование и нашел их. Сейчас они уже все взрослые, многие вышли замуж. В первую очередь была доказана эффективность вакцины – больше 1100 женщин были обследованы, и у них подтверждено отсутствие этих онкогенных вирусов, которые присутствуют в составе вакцины. То есть они избавлены от риска заражения и развития рака шейки матки. Те, кто планировал семью, имеют здоровых детей", – добавила эксперт.
Однако, по ее словам, этот иммунитет не передается от матери к ребенку.
Отмечается, что вакцина, наоборот, защищает фертильность, так как хирургическое лечение предраковых поражений шейки матки может затруднить наступление беременности. А лечение рака шейки матки – удаление шейки матки, самой матки, химиотерапия и лучевая терапия приводят к тому, что женщина утрачивает возможность родить детей.
Нет, по данным онкологов, и связи между вакциной против ВПЧ и ранней менопаузой.
"Также в ходе многочисленных мелких и крупных исследований изучалась связь между вакцинацией и аутизмом, однако никакой связи так и не было обнаружено", – сказано в раздаточных материалах к брифингу.
