Общество

Сколько денег потребуется для вакцинации мальчиков против ВПЧ в Казахстане

прививка, ВПЧ, рак , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:54 Фото: freepik
Руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава Нуршай Азимбаева на брифинге 18 ноября 2025 года рассказала, во сколько может обойтись бюджету вакцинация мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает корреспондент Zakon.kz.

Нуршай Азимбаева отметила, что в Казахстане сейчас ведется вакцинация девочек против ВПЧ. Этот порядок врачи объясняют высокой долей рака шейки матки в структуре заболеваемости среди женщин.

"Многие страны, мы не единственные, начинали с вакцинации девочек. Это приоритет. Но в текущем году Минздрав поднимал перед Минфином вопрос о выделении средств для проведения вакцинации и мальчиков. В данное время этот вопрос обсуждается. Предварительно нам одобрили выделение средств, начиная с 2028 года. К этому времени мы постараемся повысить охват девочек", – сказала она.

По ее словам, на вакцинацию девочек требуется порядка 9-10 млрд тенге.

"На мальчиков требуется примерно такая же сумма, потому что у нас примерно одинаковое количество мальчиков и девочек в стране. Примерно 9-10 млрд (тенге. – Прим. ред.) – та сумма, которая требуется для вакцинации мальчиков против ВПЧ. Окончательных решений на бумаге мы еще не видели", – пояснила она.

Национальный координатор программы иммунизации странового офиса ВОЗ Канат Суханбердиев добавил, что вирус папилломы человека у мальчиков может вызвать рак прямой кишки и рак полового органа. По его словам, есть прямая связь с предстательной железой и что данный вирус влияет на систему кровообращения.

26 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев озвучил условия вакцинации против ВПЧ мальчиков в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
