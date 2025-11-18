Зловонные стоки протекли в Семее и попали в Иртыш, откуда берут воду Экибастуз и Павлодар

Во время ремонтных работ в канализационном коллекторе Семея обвалился грунт, из-за чего зловонные стоки сначала потекли по улице, а потом в реку Иртыш. Известно, что коммунальщики работают над устранением аварии, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали КТК, что поток под напором протекал через стройплощадку и, размывая берег, попадал в реку. На место происшествия практически сразу выехали экологи. Специалисты начали экстренную проверку – выясняют, что произошло и на что это повлияло. Ведь такие крупные города, как Павлодар и Экибастуз, получают питьевую воду из Иртыша.

Чтобы устранить аварию, подключили три дополнительные насосные станции и спецтехнику. По словам специалистов, воду уже отвели, а сброс остановили.

"Обвал грунта перекрыл коллектор, сработала труба сброса. Для ликвидации последствий аварии ГКП "Семей водоканал" привлечены шесть единиц спецтехники и восемь рабочих. В экстренном порядке начаты аварийные работы, которые будут проводиться до ликвидации последствий аварии". Начальник отдела ГКП "Семей водоканал" Талгат Мадияров

