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События

Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре

мост закрыли в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 18:45 Фото: pexels
10 апреля в 08:00 в Павлодарской области закрыли автомобильный мост через реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пресс-служба "КазАвтоЖол", в связи с проведением ремонтных работ на мосту введено ограничение движения для грузового и легкового автотранспорта на участке автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ на участке км 1381–1382.

Отмечается, что открыт альтернативный маршрут через мост Нурлы жол.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла, упав с ребенком с подвесного моста.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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