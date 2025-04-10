Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре
Фото: pexels
10 апреля в 08:00 в Павлодарской области закрыли автомобильный мост через реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала пресс-служба "КазАвтоЖол", в связи с проведением ремонтных работ на мосту введено ограничение движения для грузового и легкового автотранспорта на участке автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ на участке км 1381–1382.
Отмечается, что открыт альтернативный маршрут через мост Нурлы жол.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла, упав с ребенком с подвесного моста.
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