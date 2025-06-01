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Происшествия

Мужчина на гидроцикле застрял на реке Иртыш в Семее

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 23:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 1 июня на реке Иртыш в Семее 29-летний мужчина, катаясь на гидроцикле, не рассчитал время и застрял вдали от берега, когда сел аккумулятор, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на вызов спасатели подплыли к молодому человеку и эвакуировали его на берег.


"МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на воде!" – напомнили в пресс-службе министерства.

Ранее спасатели экстренно доставили девочку на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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