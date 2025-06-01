Мужчина на гидроцикле застрял на реке Иртыш в Семее

Фото: пресс-служба МЧС РК

Вечером 1 июня на реке Иртыш в Семее 29-летний мужчина, катаясь на гидроцикле, не рассчитал время и застрял вдали от берега, когда сел аккумулятор, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на вызов спасатели подплыли к молодому человеку и эвакуировали его на берег.

"МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на воде!" – напомнили в пресс-службе министерства. Ранее спасатели экстренно доставили девочку на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.

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