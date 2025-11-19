#АЭС в Казахстане
Общество

Какие ставки будут по ипотеке, рассказал глава Нацбанка

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 10:48 Фото: freepik
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на заседании правительства 19 ноября 2025 года высказался о будущем ипотечных займов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что временно будет сохранено предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года.

"Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора. Вместе с тем будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года. Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением", – сказал он.

Для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг "покупай сейчас – плати потом" (BNPL).

5 ноября 2025 года председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о планах пересмотреть методику ипотечного кредитования.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
