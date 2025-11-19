Разрыв в зарплатах руководителей и работников: депутаты потребовали объяснений

Депутат Павел Казанцев 19 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты поднял вопрос о многократной разнице в зарплатах между руководством и рядовыми сотрудниками, предает Zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников Казанцев отметил, что люди часто выражают недовольство большой разницей в зарплатах между руководством и рядовыми работниками, которая порой достигает целых порядков.

"Согласно законопроекту, коллективный договор дополняется новыми обязательными условиями в части установления допустимого соотношения между максимальными и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии и должности в организации. Прошу представителя министерства пояснить: правильно ли я понимаю, что предложенная норма не будет решать проблему диспропорции в оплате труда между руководством и работниками? И второе. В целом, как будет рассчитываться указанное соотношение заработной платы и какие критерии будут приняты за основу?" – спросил мажилисмен.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев озвучил, что в целом поправка направлена на исключение диспропорции в организациях.

"Поэтому предусмотрена такая поправка. Она допускает установление соотношения между максимальной и минимальной заработной платой по соответствующей профессии и должности в организации. То есть, если это одинаковая профессия, то, соответственно, не должно быть диспропорции, а должна быть соответствующая у обоих заработная плата. Поправка предусматривает устранение дисбаланса в заработных платах работников. Минимальные и максимальные размеры будут устанавливаться, исходя из финансовых возможностей предприятия, и определяться сторонами самостоятельно – между работодателями и работниками", – рассказал он.

По его словам, для ориентира будет использоваться международная практика, где есть соотношение: коридор между минимальной и максимальной заработной платой составляет от 0,4% до 0,6%.

"На основе этого подхода стороны коллективного договора определяют минимальную заработную плату. При этом минимальная заработная плата должна определяться на каждый разряд. Например, если слесарь имеет пять разрядов, то на первый, второй, третий, четвертый и пятый разряды определяется соответствующая заработная плата. И устанавливается максимальный размер через фиксированное соотношение. Такая работа будет проводиться. И в целом такое соотношение "минимум-максимум" в коллективном договоре приведет к устранению диспропорции в заработной плате", – сказал Тимур Султангазиев.

Мажилисмен уточнил, будет ли эта поправка решать диспропорцию в оплате труда между руководством и работниками в организации, и попросил конкретно ответить на этот вопрос.

"В организации есть четкое грейдирование должностей. Руководитель, как правило, занимает верхнее звено руководства. У него есть своя определенная сетка. Ниже идут его заместители, а затем – руководители департаментов. На каждом уровне будет определяться соответствующая заработная плата – минимум и максимум. Таким образом, прямо между работником и руководством соотношение полностью устранить не получится. Разница все равно будет, поскольку заработная плата руководства по практике всегда выше", – дополнил он.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов подтвердил, что они, как авторы, заложили другой смысл.

"Отвечаю коротко: нет. Мы преследовали другую задачу: есть предприятия, где, например, местный слесарь и иностранный слесарь выполняют одинаковую работу на одной должности и по одинаковым квалификационным требованиям, но получают несравнимо разную заработную плату. Именно эту проблему – разницу между работниками на одной позиции – мы хотим решить. По вашему предложению мы готовы ко второму чтению дополнительно проработать", – заявил он.

