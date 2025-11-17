Как поправки в Трудовой кодекс изменят права работников и полномочия профсоюзов

В Казахстане меняют трудовое законодательство. Речь о праве работников на забастовку, полномочиях профсоюзов, правилах локаута, увольнении за участие в незаконной забастовке и других нормах. Поправки рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса в ближайшую среду, 19 ноября, пишет Zakon.kz.

Цель законодательных изменений – приведение трудового законодательства в соответствие с конвенциями Международной организации труда (МОТ), а в некоторых случаях – и исполнение рекомендаций этой уважаемой организации.

Речь главным образом идет о таких ситуациях, когда рассматриваются коллективные трудовые споры между, с одной стороны, работодателями, а с другой – представителями работников, как правило, профессиональными союзами (но работники могут уполномочить и других представителей).

В казахстанском трудовом законодательстве накопилось немало противоречивых норм в этой области: устранить противоречия и планируют данными поправками. В сентябре инициированный депутатами проект закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда" был принят в работу Мажилисом.

Zakon.kz ранее публиковал статью, посвященную этому документу. Желающие могут освежить в памяти детали, здесь же напомним вносимые изменения и дополнения тезисно. В числе прочего предлагается следующее.

Профсоюзы (как и другие выборные представители работников) наделяются правом организовывать и проводить в установленном законодательством РК порядке забастовки и мирные собрания. Сейчас, согласно Трудовому кодексу (пункт 1 статьи 171), такое решение могут принять только сами работники.

Профсоюзы смогут сами устанавливать условия представительства интересов работников, не являющихся членами профсоюзов (дополнение в пункт 2 статьи 20 ТК). Например, гражданин трудится на металлургическом заводе, но не входит в профсоюз и, соответственно, не платит членские взносы. Однако профсоюз должен представлять его интересы в случае споров на равных условиях с теми, кто платит взносы. Это несправедливо, что и требуется исправить.

Далее. На предприятии могут быть сформированы не один, а несколько профсоюзов. Это важный момент при возникновении коллективных споров, поскольку в создаваемую комиссию для разрешения ситуации входят все профсоюзы, но требования у них могут отличаться. Логично, что от каждого профсоюза должно быть пропорциональное представительство, однако в ТК этого условия нет. На практике это приводит к тому, что профсоюз меньшинства может заблокировать предъявление требований, выдвигаемых профсоюзом большинства. Что предлагают изменить, вводя дополнение в пункт 4 статьи 156 ТК.

Еще один момент связан с локаутом. Так в статье 178 ТК называется "расторжение трудовых договоров с работниками по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке". В РК локаут запрещен за исключением одного основания – если работник продолжает бастовать после того, как акция признана судом незаконной и это доведено до сведения работника (пп. 22) пункта 1 статьи 52 ТК).

Но, с другой стороны, одним из оснований для расторжения трудового договора является отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд за один рабочий день (пп. 8) пункта 1 статьи 52 ТК).

Работодатель может применить эту норму и тем самым уволить бастующего работника формально за отсутствие на рабочем месте. Чтобы таким образом не отменять (фактически) запрет локаута, предлагается правка в статью 177 ТК (дополнение выделено):

"При признании судом забастовки незаконной работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в организации или проведении забастовки, после доведения до них решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки".

Это не все поправки, а лишь отдельные, наиболее весомые. Кроме того, в ходе обсуждения в рабочей группе изначальный вариант законопроекта расширился. Как следует из официального сообщения, поправки вносятся не только в Трудовой кодекс, но также в Социальный кодекс и Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

"В Социальном кодексе предлагается засчитывать в трудовой стаж время ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту. В Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" уточняется порядок определения степени тяжести производственных травм".

19 ноября 2025 года законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.