"Адал ұрпақ": как школьные клубы Павлодарской области формируют культуру честности

Областной слет добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ" проходит уже восьмой год подряд. На площадке собрались 14 команд, победивших в районных и городских этапах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на воспитание казахстанского патриотизма, формирование у школьников высоких нравственных ориентиров, ответственности, инициативности и социальной компетентности.

Методист областного дворца школьников имени М. Катаева Айжан Оразбаева отметила, что слет проводится ежегодно и не прерывался даже в период пандемии, тогда формат мероприятия был временно переведен в онлайн.

"Программа слета состояла из двух этапов. В первом участники представили агитационные выступления на тему "Жемқорлыққа қарсы – болашақ ұрпақ", а также презентовали отчеты о своей работе по антикоррупционному воспитанию за 2024-2025 учебный год. Это дало ребятам возможность проявить креативность, заявить о своей гражданской позиции и почувствовать себя частью большого общественного движения. Все работы оценивались специалистами антикоррупционных служб", – рассказала методист.

Фото: областной дворец школьников имени М.Катаева

Школьные клубы представили свои проекты: от уроков честности и встреч с представителями компетентных органов до театрализованных постановок и рейдов среди младших классов. В выступлениях чувствовалась серьезная подготовка, креативный подход и искреннее стремление изменить общество к лучшему.

Ученик 10 класса школы №8 города Аксу Тамерлан Казканов уже год участвует в антикоррупционном клубе. За это время он многое переосмыслил.

"У нас стабильно проходят репетиции. С коррупцией, я думаю, очень сложно бороться, но для меня это важно. Это влияет на статус страны, и, как по мне, это плохо. Мы проводим рейды среди младших классов, готовим сценки в форме полиции, будем задерживать "правонарушителей". Наши руководители много старались, и мы сами готовились с полной ответственностью. Эту же постановку представили на суд жюри. Даже приготовили формы полицейских", – поделился Тамерлан.

Фото: областной дворец школьников имени М.Катаева

Активность проявили и сельские школы. Аяулым Кабдулсалам из школы имени М. Ауэзова в поселке Баянаул рассказала, как они готовились к конкурсу.

"Мы пришли на форум с проектом о коррупции. Было сложно, прошли два тура. Я боялась, но понимала: это большая проблема. Мы должны приучать детей к честности. В школе у нас проходят дебаты, классные часы, лекции для начальных классов. Мы проводим выставки, рассказываем о вреде коррупции", – говорит Аяулым.

Особое внимание жюри привлекла инициатива специализированной школы "Жас Дарын". Это "Честный магазин" без продавца и с открытой кассой. Каждый мог прийти, выбрать канцтовары и оставить деньги. Так школьники воспитывали честность и доверие.

Фото: областной дворец школьников имени М.Катаева

Команда этой школы представила театрализованную агитационную постановку, вдохновленную футболом. По ее сюжету ребенок, незаслуженно лишенный путевки на футбольный турнир, теряет веру в себя и в свое будущее. В альтернативной истории судье предлагают взятку, чтобы пропустить другого игрока, но он отказывается – и именно тот, кто честно трудился, получает шанс и становится символом казахстанского футбола.

"Мы хотели показать, что каждый ребенок заслуживает победы, но добиваться ее нужно честным путем, без взяток", – рассказали участники.

Слет прошел в рамках реализации Концепции по продвижению идеологии "Закон и Порядок" и развития антикоррупционного воспитания школьников. Победители получили дипломы и ценные подарки – современные наушники, часы и книги.

Фото: областной дворец школьников имени М.Катаева

По итогам слета Гран-при завоевала специализированная школа "Жас дарын" из Павлодара. Команда из района Аккулы стала обладателем первого места, второе досталось гимназии имени К. Сатпаева из Аксу, а третье – представителям Актогайского района.