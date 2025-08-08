#АЭС в Казахстане
Спорт

Форвард сборной Казахстана готовится к переходу в известный европейский клуб

Казахстанский футболист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 06:15 Фото: Instagram/aimbetov9507
Нападающий турецкого "Адана Демирспора" Абат Аймбетов может сменить футбольную прописку. К 30-летнему казахстанскому игроку из клуба второго дивизиона "Адана" присматривается другая европейская команда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kazakh football inside, Аймбетов готовится к переходу в чемпионат Румынии.

"Ожидается, что Абат Аимбетов перейдет в команду "Рапид 1923", – говорится в посте.

"Рапид" Бухарест (рум. Fotbal Club Rapid 1923) – румынский футбольный клуб из города Бухарест. Наряду с земляками из "Стяуа" и "Динамо" входит в число самых популярных команд Румынии.

Ранее стало известно, что "Астана" сыграла с "Лозанной" в третьем раунде Лиги конференций.

Аксинья Титова
